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Кредитная программа на $15,6 млрд: известны детали переговоров с МВФ

22 марта 2023 08:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
МВФ и Украина договариваются о новой кредитной программе - что известно
Кредитная программа помогла бы Украине гарантировать финансовую устойчивость
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Представителям украинской власти и Международного валютного фонда (МВФ) удалось достичь на уровне персонала предварительных договоренностей по ряду вопросов, поддерживаемых четырехлетним соглашением о расширенном финансировании (EFF). Речь идет о сумме 15,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

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Что известно о договоренностях

Кредитная программа предусматривает помощь Украине гарантировать финансовую, внешнеполитическую, ценовую стабильность. Ожидается, что она будет нацелена на восстановление страны после победы в войне с россией.

Соглашением предусмотрен доступ к 11,6 млрд специальных прав заимствования. Речь идет об около 15,6 млрд долларов (577% квоты, направленной на помощь в поддержке деятельности власти).

"Они будут сохранять фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность, а также поддерживать текущее постепенное экономическое восстановление, способствовать долгосрочному росту в контексте послевоенного восстановления и пути Украины к вступлению в ЕС", — говорится в сообщении.

На первом этапе усилия будут направлены на укрепление фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности. Также предусмотрено продолжение реформ для усиления управленческих и антикоррупционных устоев. Этот этап будет реализовываться на базе мониторинговой программы и продлится первые 12-18 месяцев.

Программу должны согласовать члены Исполнительного совета МВФ.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в условиях рекордного дефицита бюджета программа помогла бы финансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и усилить наше взаимодействие с другими странами-партнерами.

Что еще стоит знать

Напомним, 20 февраля столицу Украины посетила с визитом директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она заявила, что Украина достойна финансовой поддержки. Так, украинское правительство обязалось принять меры по увеличению налоговых поступлений, значительному сокращению поддержки центробанком пострадавшего от войны бюджета и дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в государственных компаниях. В то же время, МВФ прогнозирует, что экономическое восстановление может быть медленным: ожидается, что экономика Украины вырастет на 0,3% после падения на 30,3% в 2022 году.

Еще у МВФ улучшили ожидания для глобального экономического роста в текущем году. Прогноз повысили незначительно — на 0,2%.

Также мы писали, что Национальный банк Украины объяснил, что, как и почему происходит в экономике Украины с начала полномасштабной войны, и спрогнозировал возможные сценарии экономической динамики в 2023 году в зависимости от хода событий на поле боя и рисков разрушения гражданской инфраструктуры.

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