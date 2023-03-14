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Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

14 марта 2023 08:23
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Кредитная сфера — каждый третий заемщик имеет непогашенный долг
Банки вынуждены прибегать к радикальным мерам борьбы с должниками
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы не спешат рассчитываться по банковским кредитам — практически каждый третий заем в стране вовремя не погашается. Банки вынуждены прибегать к радикальным мерам.

Об этом свидетельствует анализ сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.

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Какая сейчас ситуация в кредитной сфере

По этим данным, в прошлом году доля просроченных на 90 дней кредитов (NPL) в банковской сфере повысилась с 34 до 39%. За это время украинские финучреждения были сторонами 56,67 тысячи судебных дел.

Хотя такое количество на 37% меньше, чем до полномасштабного вторжения России, банки в дальнейшем прибегают к радикальным методам борьбы с должниками по кредитам.

Так, банки для решения проблемы с неработающими кредитами могут не только судиться с должником, а также продавать задолженность внешним коллекторам. Однако в последнем случае они в среднем получают только 10% суммы долга. В то время как через суд имеют шансы получить всю задолженную сумму.

Какие банки задействованы в судебных процессах

В 2022 году банки из ТОП-10 наиболее часто участвующих в судебных процессах серьезно уменьшили свою активность. Так, ПриватБанк и Ощадбанк уменьшили вдвое подачу исков по сравнению с 2021 годом. Больше всего снизилось количество исков, втрое, — в А-Банке.

По данным Национального банка, в течение прошлого года сумма проблемных займов выросла на 87 млрд гривен, до 432 млрд гривен. С началом полномасштабной войны с россией изменилась тенденция постепенного сокращения доли NPL, которая наблюдалась с 2018 года.

Реструктуризация некоторых кредитов

В Украине для переселенцев и граждан, проживающих на территориях, наиболее пострадавших от боевых действий, хотят ввести упрощенные условия погашения кредитов. Предлагают обязательную реструктуризацию.

Как пояснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, речь идет о кредитах, взятых на:

  • лечение;
  • ремонт жилья;
  • покупку бытовой техники;
  • отдыха;
  • обучения.

Действие законопроектов не будет распространяться на кредиты:

  • которые уже были реструктуризированы или погашены;
  • были взяты на покупку жилья/авто;
  • имеющие низкую годовую процентную ставку.

Кто именно сможет воспользоваться

В Минреинтеграции объясняют, что услугой смогут воспользоваться следующие категории:

  • переселенцы, стоящие на государственном учете как внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • лица, продолжающие проживать на территории, где велись или ведутся боевые действия;
  • граждане, покинувшие регион, где велись или до сих пор ведутся боевые действия;
  • не имеющие просроченного долга по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Реструктуризация кредитов обязательна в период военного положения и в течение 30 дней после.

Напомним, ставки по гривневым кредитам для предприятий в феврале выросли до 20,5% годовых по сравнению с январем, когда они составили 19,5%. Ставки по валютным кредитам также выросли до 5,5%, в то время как в январе они были на уровне 5,9%.

Также мы писали, что Нацбанк объявил о включении "Креди Агриколь Банка" в список системно важных банков. Такое решение было принято, проведя ежегодный пересмотр.

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