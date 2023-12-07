Куди звертатись для призначення субсидії

Український пенсіонер. Фото: УНІАН

Для оформлення житлової субсидії українці мають подати відповідні документи до уповноважених державних органів.

Про це нагадує Міністерство соціальної політики.

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Претенденти на отримання субсидії мають подати заяву та декларацію за встановленими формами одним із наступних способів:

особистим візитом до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або посадових осіб центру надання адміністративних послуг або в електронній формі через Портал Дія;

поштою або особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Таким чином, звернутися з питань призначення субсидій громадяни можуть:

до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

до посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

через Портал Дія;

до сервісного центру Пенсійного фонду України;

через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Раніше Новини.LIVE докладно писали, які документи потрібно подавати для оформлення житлової субсидії.

Зокрема, громадяни України мають подати заяву про призначення та надання житлової субсидії та

декларацію про доходи і витрати.

За потреби можуть бути також додані:

договір найму житла;

довідки про доходи, у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в Податковій та Пенсійному фонді;

довідку внутрішньо переміщеної особи.

Писали про те, хто має право на отримання житлових субсидій.

Пояснювали, на які послуги надається житлова субсидія.

