Куда обращаться для назначения субсидии - разъяснение

Украинский пенсионер. Фото: УНИАН

Для оформления жилищной субсидии украинцы должны подать соответствующие документы в уполномоченные государственные органы.

Об этом напоминает Министерство социальной политики.

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Претенденты на получение субсидии должны подать заявление и декларацию по установленным формам одним из следующих способов:

личным визитом к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады, или должностным лицам центра предоставления административных услуг, или в электронной форме через Портал Дія;

по почте или лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Таким образом, обратиться по вопросам назначения субсидий граждане могут:

к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады;

к должностным лицам центра предоставления административных услуг;

через Портал Дія;

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Ранее Новини.LIVE подробно писали, какие документы нужно предоставлять для оформления жилищной субсидии.

В частности, граждане Украины должны подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и

декларацию о доходах и расходах.

При необходимости могут быть добавлены:

договор найма жилья;

справки о доходах, в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Налоговой и Пенсионном фонде;

справку внутренне перемещенного лица.

Писали о том, кто имеет право на получение жилищных субсидий.

Объясняли, на какие услуги предоставляется жилищная субсидия.