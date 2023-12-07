Куда обращаться для назначения субсидии - разъяснение

Куда обращаться для оформления субсидии — разъяснение
Для оформления жилищной субсидии украинцы должны подать соответствующие документы в уполномоченные государственные органы.
Об этом напоминает Министерство социальной политики.
Куда обращаться за субсидией
Претенденты на получение субсидии должны подать заявление и декларацию по установленным формам одним из следующих способов:
- личным визитом к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады, или должностным лицам центра предоставления административных услуг, или в электронной форме через Портал Дія;
- по почте или лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.
Таким образом, обратиться по вопросам назначения субсидий граждане могут:
- к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады;
- к должностным лицам центра предоставления административных услуг;
- через Портал Дія;
- в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.
Ранее Новини.LIVE подробно писали, какие документы нужно предоставлять для оформления жилищной субсидии.
В частности, граждане Украины должны подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и
декларацию о доходах и расходах.
При необходимости могут быть добавлены:
- договор найма жилья;
- справки о доходах, в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Налоговой и Пенсионном фонде;
- справку внутренне перемещенного лица.
Писали о том, кто имеет право на получение жилищных субсидий.
Объясняли, на какие услуги предоставляется жилищная субсидия.
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