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Куда обращаться для оформления субсидии — разъяснение

7 декабря 2023 07:45
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Куда обращаться для назначения субсидии - разъяснение
Украинский пенсионер. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Для оформления жилищной субсидии украинцы должны подать соответствующие документы в уполномоченные государственные органы.

Об этом напоминает Министерство социальной политики.

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Претенденты на получение субсидии должны подать заявление и декларацию по установленным формам одним из следующих способов:

  • личным визитом к уполномоченным  должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады, или должностным лицам центра предоставления административных услуг, или в электронной форме через Портал Дія;
  • по почте или лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Таким образом, обратиться по вопросам назначения субсидий граждане могут:

  • к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады;
  • к должностным лицам центра предоставления административных услуг;
  • через Портал Дія;
  • в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Ранее Новини.LIVE подробно писали, какие документы нужно предоставлять для оформления жилищной субсидии.

В частности, граждане Украины должны подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и
декларацию о доходах и расходах.

При необходимости могут быть добавлены:

  • договор найма жилья;
  • справки о доходах, в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Налоговой и Пенсионном фонде;
  • справку внутренне перемещенного лица.

Писали о том, кто имеет право на получение жилищных субсидий.

Объясняли, на какие услуги предоставляется жилищная субсидия.

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