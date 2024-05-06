Курс валют на 7 травня — курс долара продовжує падіння

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку дещо просів. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на 7 травня 2024 року затверджений більш дешевший офіційний курс американської валюти.

Про це інформують пресцентр НБУ, а також портали з моніторингу ситуації на ринку.

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Так, Національний банк затвердив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

долар — 39,35 грн (-0,04);

євро — 42,39 грн (+0,06);

злотий — 9,81 грн (+0,03).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, вартість американської валюти дещо знизилась. Долар у середньому коштує у купівлі 39,30 грн (-0,05), у продажу — за 39,80 грн (-0,05). Євро коштує під час купівлі — 42,20 грн (+0,01), під час продажу — 42,90 грн (-0,01).

У держфінустанові ПриватБанк долар впав у вартості: у купівлі коштує 39,20 грн (-0,05), у продажу — 39,80 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 39,20 грн (-0,15), продає — за 39,67 грн (-0,02). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,35 грн (0,00), у продажу — 39,90 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар дещо впав у ціні: купують за 39,68 грн (-0,07), продають — за 39,80 грн (-0,03). Євро коштує у купівлі 42,70 грн (-0,05), під час продажу — 42,90 грн (0,00).

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Нагадаємо, Національний банк попереднього тижня знизив обсяг чистого продажу доларів на міжбанківському валютному ринку. У період з 29 квітня по 3 травня обсяги продажів скоротилися на майже 5% проти показника минулого тижня.

Також повідомлялося, що НБУ опублікував нову валютну постанову. Згідно з нею суттєво пом'якшуються обмеження у галузі валютних операцій для бізнесу.