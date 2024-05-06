Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Курс апросів в українських банках — оновлені дані arrow

Курс апросів в українських банках — оновлені дані

6 травня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 7 травня — курс долара продовжує падіння
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку дещо просів. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на 7 травня 2024 року затверджений більш дешевший офіційний курс американської валюти.

Про це інформують пресцентр НБУ, а також портали з моніторингу ситуації на ринку.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, Національний банк затвердив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

  • долар — 39,35 грн (-0,04);
  • євро — 42,39 грн (+0,06);
  • злотий — 9,81 грн (+0,03).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, вартість американської валюти дещо знизилась. Долар у середньому коштує у купівлі 39,30 грн (-0,05), у продажу — за 39,80 грн (-0,05). Євро коштує під час купівлі — 42,20 грн (+0,01), під час продажу — 42,90 грн (-0,01).

У держфінустанові ПриватБанк долар впав у вартості: у купівлі коштує 39,20 грн (-0,05), у продажу —  39,80 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 39,20 грн (-0,15), продає — за 39,67 грн (-0,02). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,35 грн (0,00), у продажу — 39,90 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар дещо впав у ціні: купують за 39,68 грн (-0,07), продають — за 39,80 грн (-0,03). Євро коштує у купівлі 42,70 грн (-0,05), під час продажу — 42,90 грн (0,00).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк попереднього тижня знизив обсяг чистого продажу доларів на міжбанківському валютному ринку.  У період з 29 квітня по 3 травня обсяги продажів скоротилися на майже 5% проти показника минулого тижня.

Також повідомлялося, що НБУ опублікував нову валютну постанову. Згідно з нею суттєво пом'якшуються обмеження у галузі валютних операцій для бізнесу.

НБУ
курс валют
курс долара
курс євро
долар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень