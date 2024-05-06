Курс валют на 7 мая — курс доллара продолжает падение

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке несколько просел. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 7 мая 2024 года утвержден более дешевый официальный курс американской валюты.

Об этом информируют пресс-центр НБУ, а также порталы по мониторингу ситуации на рынке.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, Национальный банк утвердил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 39,35 грн (-0,04);

евро — 42,39 грн (+0,06);

злотый — 9,81 грн (+0,03).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, стоимость американской валюты несколько снизилась. Доллар в среднем стоит в покупке 39,30 грн (-0,05), в продаже — за 39,80 грн (-0,05). Евро стоит при покупке — 42,20 грн (+0,01), при продаже — 42,90 грн (-0,01).

В госфинучреждении ПриватБанк доллар упал в стоимости: в покупке стоит 39,20 грн (-0,05), в продаже — 39,80 грн (-0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,20 грн (-0,15), продает — за 39,67 грн (-0,02). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,35 грн (0,00), в продаже — 39,90 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах доллар несколько упал в цене: покупают за 39,68 грн (-0,07), продают — за 39,80 грн (-0,03). Евро стоит в покупке 42,70 грн (-0,05), при продаже — 42,90 грн (0,00).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк на прошлой неделе снизил объем чистой продажи долларов на межбанковском валютном рынке. В период с 29 апреля по 3 мая объемы продаж сократились почти на 5% против показателя прошлой недели.

Также сообщалось, что НБУ обнародовал новое валютное постановление. Согласно ему, существенно смягчаются ограничения в области валютных операций для бизнеса.