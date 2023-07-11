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Курс доллара: аналитики предупреждают об угрозе в конце лета

11 июля 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара — аналитики предупреждают об угрозе в конце лета
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время к концу лета возможны резкие перемены.

Об этом говорится в прогнозе финансового аналитика Андрея Шевчишина.

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По словам эксперта, в августе на стабильность курса доллара будут влиять следующие факторы: угрожающая ситуация с возможным непродлением "зернового соглашения", дальнейшее блокирование российской стороной черноморских портов.

Это может отрицательно сказаться на экспортном притоке валюты, возникнет вопрос пересмотра валютного курса, поскольку ухудшится баланс. Однако все будет зависеть от дальнейших действий Национального банка Украины (НБУ).

"Мы столкнемся с этой проблемой до конца лета, но главным фактором этого движения будут следующие действия НБУ", — объяснил финансист.

Что касается ситуации на рынке до середины июля, то курс не будет демонстрировать серьезные изменения. Это возможно благодаря тому, что стабильность рынка контролирует Центробанк. Регулятором полностью покрываются необходимые дефициты и осуществляются интервенции валюты на межбанковском рынке. На наличном рынке риски покрываются за счет широкого спреда, добавил Андрей Шевчишин.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Minfin, во вторник, 11 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах составляет 36,14 грн (покупка) и 37,22 (продажа).

Наличный курс — 37,70 (покупка) и 37,40 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка остается неизменным — 36,56 гривны.

Как изменился курс за месяц:

курс доллара
Источник: Minfin

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Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) планирует постепенное смягчение валютных ограничений и возврат к гибкому курсу доллара. Для этого разработал соответствующую стратегию.

Также мы писали, что Нацбанк заявил об историческом рекорде за всю независимость страны по объему Международных резервов. В июне они составили 39 млрд долларов.

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