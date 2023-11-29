Валюта в Україні — озвучено прогноз курсу долара до кінця року

Американська валюта. Фото: Unplush

В Україні на готівковому ринку очікується ослаблення національної валюти до кінця 2023 року. Експерти оцінили, на скільки сильно може змінитися курс долара найближчими днями.

Про це повідомляє профільне видання Minfin.

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Як зазначає директор Департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин, якщо Національний банк України (НБУ) надалі провадитиме нинішню політику, то курс американської валюти на міжбанківському валютному ринку так само перебуватиме у ціновому діапазоні 36 — 36,5 гривень за долар.

При цьому експерт допускає ослаблення гривні, однак незначне — до рівня, який був до нової політики НБУ "керованої гнучкості" курсу. Тобто йдеться про рівень 36,8 — 36,9 гривні за долар.

Водночас, на думку очільника департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, найімовірніше до кінця поточного року нацвалюта на міжбанку ослабне приблизно до 37 гривень за долар.

Аналогічного розвитку подій чекає Ганна Золотько, яка є керівницею департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку". На її переконання, безготівкова американська валюта буде в рамках від 36 до 37 гривень за долар.

Щодо готівкового ринку, то курс може перебувати на такому рівні: 37,1 — 38,4 гривні за долар.

Який зараз курс долара

У середу, 29 листопада, на готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 37,54 грн, що на 20 копійок менше проти попереднього тижня.

У купівлі — 37,10 грн (-0,01), в продажу — 37,67 (-0,04). Євро коштує у купівлі 40,19 грн (+0,02), у продажу — 41,14 грн (0,00).

Нацбанк на 29 листопада встановив офіційний курс американської валюти на рівні 36,36 гривні за долар, що нижче на 14 копійок проти попереднього дня. Курс євро — 39,82 грн/євро, на 16 копійок менше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2023 році Національному банку вдалося зупинити емісійне фінансування державного бюджету, до якого вдались під час повномасштабної війни. Чи повернуться до друку грошей у майбутньому, залежатиме від повноти фінансової підтримки міжнародних партнерів.

Також ми писали, що Національний банк за останній тиждень посилив підтримку курсу гривні. Продав значно більшу суму іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.