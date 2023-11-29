Валюта в Украине — озвучен прогноз курса доллара до конца года

Американская валюта. Фото: Unplush

В Украине на наличном рынке ожидается ослабление национальной валюты до конца 2023 года. Эксперты оценили, насколько сильно может измениться курс доллара в ближайшие дни.

Об этом сообщает профильное издание Minfin.

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Как отмечает директор Департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын, если Национальный банк Украины (НБУ) будет в дальнейшем проводить нынешнюю политику, то курс американской валюты на межбанковском валютном рынке также будет находиться в ценовом диапазоне 36-36,5 гривен за доллар.

При этом эксперт допускает ослабление гривны, однако незначительное — до уровня, который был до новой политики НБУ "управляемой гибкости" курса. То есть речь идет об уровне 36,8-36,9 гривны за доллар.

В то же время, по мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, вероятнее всего, до конца текущего года нацвалюта на межбанке ослабнет примерно до 37 гривен за доллар.

Аналогичного развития событий ожидает Анна Золотько, являющаяся руководителем департамента казначейских операций "Юнекс Банка". По ее мнению, безналичная американская валюта будет в рамках от 36 до 37 гривен за доллар.

Что касается наличного рынка, то курс может находиться на таком уровне: 37,1- 38,4 гривны за доллар.

Какой сейчас курс доллара

В среду, 29 ноября, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,54 грн, что на 20 копеек меньше по сравнению с предыдущей неделей.

В покупке — 37,10 грн (-0,01), в продаже — 37,67 (-0,04). Евро стоит в покупке 40,19 грн (+0,02), в продаже — 41,14 грн (0,00).

Нацбанк на 29 ноября установил официальный курс американской валюты на уровне 36,36 гривны за доллар, что ниже на 14 копеек по сравнению с предыдущим днем. Курс евро — 39,82 грн/евро, на 16 копеек меньше.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2023 году Национальному банку удалось остановить эмиссионное финансирование государственного бюджета, к которому прибегли во время полномасштабной войны. Вернутся ли к печати деньги в будущем, будет зависеть от полноты финансовой поддержки международных партнеров.

Также мы писали, что Национальный банк за последнюю неделю усилил поддержку курса гривны. Продал гораздо большую сумму иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.