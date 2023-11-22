Нацбанк підтримає гривню — експерти спрогнозували коливання на ринку

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Восени 2023 року на українському готівковому ринку панувала стабільність курсу американської валюти. Проте під кінець листопада очікуються певні коливання.

Про це йдеться у прогнозі щодо курсу долара фінансового аналітика Олексія Козирєва.

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Ситуація на валютному ринку

За словами експерта, 22-24 листопада можливі деякі зміни. Американська валюта може коливатися в межах від 37,10 до 38 гривень за долар.

У зв'язку з цим Національному банку України (НБУ) доведеться втручатися інтервенціями у торговий ринок.

"Тренд по курсу долара на торгах диктуватиме НБУ своїми інтервенціями та цінниками. Основні обсяги угод пройдуть у першій половині тижня, оскільки потім через свята в США ділова активність контрагентів українських компаній теж знизиться", — припускає аналітик.

На міжбанківському валютному ринку курс долара, за прогнозом, може перебувати в межах 36,05−36,35 гривні за долар.

На українському готівковому ринку у переважній більшості обмінників та банках різниця між курсом продажу та купівлі американської валюти коливатиметься в діапазоні 20 — 50 копійок. Таким чином, долар найближчими днями буде перебувати в межах цінового коридору купівлі та продажу від 37,10 до 38,15 гривні за долар.

Підтримка курсу нацвалюти

За останній тиждень Національний банк суттєво збільшив обсяг продажу доларів із резервів заради підтримки курсу гривні. НБУ продав на міжбанку 720,6 млн доларів, що більше практично удвічі. Попереднього тижня продав із резервів 387,84 млн доларів.

Загалом обсяг продажу валюти значно перевищив середні інтервенції Нацбанку з початку року у 523 млн доларів.

Який зараз курс долара

У середу, 22 листопада, на готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 37,72 грн. У купівлі — 37,21 грн (+0,02), в продажу — 37,77 (+0,02). Євро коштує у купівлі 40,21 грн (+0,01), у продажу — 41,14 грн (+0,03).

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк за останній тиждень посилив підтримку курсу гривні. Продав значно більшу суму іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Також ми писали, що у 2023 році Національному банку вдалося зупинити емісійне фінансування державного бюджету, до якого вдались під час повномасштабної війни. Чи повернуться до друку грошей у майбутньому, залежатиме від повноти фінансової підтримки міжнародних партнерів.