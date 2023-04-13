Курс доллара позволяет — в какой валюте держать сбережения

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке национальная валюта стремительно укрепляется. Учитывая это, эксперты советуют держать сбережения не только в долларах, но и в гривне.

Об этом рассказал доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета имени Т. Шевченко, соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач во время телемарафона "Единые новости".

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В частности, эксперт оценил, что будет с курсом валют из-за новых обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ).

"С валютой все будет хорошо. Потому что на самом деле эти условия МВФ — это не вместо этого, это на радость. Подавляющее большинство требований МВФ совпадает с требованиями экспертной среды по антикоррупции, по финансовой системе и ее стабильности", — отметил он.

По словам специалиста, программа расширенного финансирования предусматривает постепенное изменение, которое должно произойти в украинской экономике и с приватизацией, и валютным курсом.

"На валютный курс влияет в меньшей степени МВФ, хотя положительно влияет, конечно, поступление денег в золотовалютные украинские резервы. Основное — в Украине мало гривны, а много долларов. Мы получаем в евро, долларовую помощь. Аграрии продают собственные доллары для того, чтобы за гривны закупать на внутреннем рынке необходимые семена, защиту для растений, технику и т.д. Поэтому расходы, соответственно, несут в гривнах. Поэтому курс гривны усиливается, гривна нужна бизнесу, гражданам", — рассказал он.

Гривневые сбережения

Поэтому дефицита американской валюты, как раньше, уже нет. Доллар в этом году может достичь и 42 гривен, но при положительном сценарии будет держаться на уровне 37-38 гривен. В связи с этим эксперт советует держать сбережения и в гривне. По его мнению, она сейчас стала крепкой и обеспеченной. Это позволит поддерживать украинскую экономику.

"Резервы Национального банка растут, они сейчас самые большие с 2011 года. Соответственно у нас есть возможность удержать этот курс. Более того — мы уменьшили закупки и импорт энергоносителей. Это тоже снижает давление на гривну. Нам всем стоит меньше беспокоиться о курсе. Он, конечно, важен, конечно, имейте сбережения и в валюте, и в гривне", — подчеркнул Андрей Длигач.

Прогнозы МВФ

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в среднем официальный курс в текущем году составит 40,7 гривны за доллар. Это значительно выше нынешнего фиксированного курса Национального банка Украины (НБУ) на уровне 36,6 гривны.

Однако показатель меньше правительственного прогноза, прописанного в Государственном бюджете на 2023 год. Среднегодовой курс доллара в 2023 году ожидается на уровне 42 гривны за доллар согласно Госбюджету. Как говорят эксперты, наличный курс будет выше на 10–15%.

Сколько сейчас стоит валюта

В обменных пунктах доллар в среднем покупают по 37,67, а продают по 37,77 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,10 грн.

ПриватБанк — 37,05 грн — 37,55 грн;

Ощадбанк — 37,30 грн — 38,25;

Укрэксимбанк — 37,45 грн — 38,05 грн;

"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Напомним, на днях в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), который увеличил объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.

Также мы писали, что в Национальном банке оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.