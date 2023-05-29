Курс долара може похитнутися у червні

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У червні 2023 року на українському готівковому ринку ситуація буде подібною до тієї, що спостерігалась у травні. Проте існують ризики, які можуть змінити курс долара першого місяця літа.

Про це йдеться у прогнозі заступника керівника з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергія Фурси, пише Канал 24.

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Якою буде ситуація на ринку у червні

Як зазначає фінансист, у наступному місяці курс американської валюти в країні за сприятливих умов перебуватиме у такому ціновому діапазоні: 36,5 — 37,5 гривні за долар.

Водночас існують ризики, які можуть похитнути ситуацію на валютному ринку. Йдеться про чинники, котрі можуть збільшити попит чи пропозицію на ринку. Але зараз говорити про такий потенційний розвиток подій підстав немає.

За словами Сергія Фурси, очікується, що на початку літа готівковий курс долара не опуститься нижче за офіційний у 36,56 гривні за долар. Також не варто сподіватися на їх зрівняння.

"Навряд чи цього варто очікувати. Готівковий курс і так близько підійшов до офіційного", — зауважив експерт.

Який зараз курс долара

Курс долара протягом понеділка, 29 травня, на українському готівковому ринку знизився. У порівнянні з попереднім днем американська валюта втратила кілька копійок.

Так, долар коштує у купівлі у середньому 37,07 грн (- 0,067), а в продажу — 37,60 грн (-0,071).

Євро коштує у купівлі у середньому 39,99 грн (-0,070), у продажу — 40,81 грн (-0,070).

Курс долара в банках

ПриватБанк — 36,90 грн (-0,05) — 37,40 грн (-0,05);

Ощадбанк — 36,85 грн (-0,05) — 37,85;

Укрексімбанк — 37,10 грн (-0,10) — 37,60 грн (-0,10);

Райффайзен — 37,10 грн — 37,55 грн;

ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Джерело: kurs.com.ua

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи переходу на розрахунки у європейській валюті. Стверджують, що це вигідно, оскільки Україна вже географічно перебуває в зоні євро.

Також ми писали, що в Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.