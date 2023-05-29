Курс доллара может пошатнуться в июне

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В июне 2023 года на украинском наличном рынке ситуация будет похожа на ту, что наблюдалась в мае. Однако существуют риски, которые могут изменить курс доллара в первый месяц лета.

Об этом говорится в прогнозе заместителя руководителя по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергея Фурсы, пишет Канал 24.

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Как отмечает финансист, в следующем месяце курс американской валюты в стране при благоприятных условиях будет находиться в таком ценовом диапазоне: 36,5-37,5 гривны за доллар.

В то же время, существуют риски, которые могут поколебать ситуацию на валютном рынке. Речь идет о факторах, которые могут увеличить спрос или предложение на рынке. Но сейчас говорить о таком потенциальном развитии событий нет оснований.

По словам Сергея Фурсы, ожидается, что в начале лета наличный курс доллара не опустится ниже официального в 36,56 гривны за доллар. Также не стоит надеться на их уравнение.

"Вряд ли этого следует ожидать. Наличный курс и так близко подошел к официальному", — отметил эксперт.

Какой сейчас курс доллара

Курс доллара в понедельник, 29 мая, на украинском наличном рынке снизился. В сравнении с предыдущим днем американская валюта потеряла несколько копеек.

Так, доллар стоит в покупке в среднем 37,07 грн (-0,067), а в продаже — 37,60 грн (-0,071).

Евро стоит в покупке в среднем 39,99 грн (-0,070), в продаже — 40,81 грн (-0,070).

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 36,90 грн (-0,05) — 37,40 грн (-0,05);

Ощадбанк — 36,85 грн (-0,05) — 37,85;

Укрэксимбанк — 37,10 грн (-0,10) — 37,60 грн (-0,10);

Райффайзен — 37,10 грн — 37,55 грн;

ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Источник: kurs.com.ua

Напомним, в Национальном банке Украины оценили перспективы перехода на расчеты в европейской валюте. Утверждают, что это выгодно, поскольку Украина уже географически находится в зоне евро.

Также мы писали, что в Украине значительно сократился спрос на безналичную валюту. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.