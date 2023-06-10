Курс доллара может резко измениться уже в июне

Американская валюта в руках. Фото: Unplush

Украинский валютный рынок в ожидании июньских решений Национального банка (НБУ). От них будет зависеть дальнейшая курсовая ситуация в стране.

Об этом рассказал руководитель департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

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Какая сейчас ситуация на рынке

По словам эксперта, сейчас на наличном рынке ситуация демонстрирует стабильность с небольшими колебаниями. Это удается благодаря мерам Нацбанка по сохранению баланса спрос-предложение на валюту, продолжению политики популяризации гривны для сбережений, а также крупной макрофинансовой помощи от западных партнеров.

По информации Министерства финансов, в начале года только Европейский Союз (ЕС), Соединенные Штаты и Международный валютный фонд (МВФ) предоставили Украине около 16,8 млрд долларов.

По прогнозу курс американской валюты будет колебаться в ценовом диапазоне от 37 до 38 гривен с последующим доминированием до нижнего уровня коридора, а евро будет на уровне 40-41 гривны.

Что способно пошатнуть ситуацию в июне

Специалист рассказал, что ситуация может измениться в период с 12 по 18 июня. Именно в это время Нацбанк планирует еще раз рассмотреть уровень учетной ставки и представить подробный отчет о майском уровне инфляции. Поэтому участники рынка будут внимательно следить за запланированными на данный период событиями. Они станут "маркерами" для дальнейшей ситуации.

"С высокой долей вероятности, можно прогнозировать, что в течение 12-18 июня на валютном рынке сохранится статус-кво", — добавил Тарас Лесовой.

Какой сейчас курс доллара

На наличном рынке доллар в среднем стоит 37,13 гривны. Некоторые украинские банки продолжают снижать курсы американской валюты.

В государственном ПриватБанке доллар стоит в покупке 36,72 гривны, в продаже – 37,22 гривны.

Государственный Ощадбанк покупает американскую валюту за 36,70 грн, продает за 37,55 грн.

Райффайзен Банк предлагает курс доллара в продаже на уровне 36,80, по покупке — 37,20 гривны.

Напомним, в Национальном банке рассказали о продолжении повышения ставок по срочным депозитам. Это несмотря на обновленный прогноз о снижении учетной ставки в четвертом квартале года.

Также мы писали, что Нацбанк смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.