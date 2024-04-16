Курс валют на 17 квітня — банки знову підвищили долар у вартості

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у деяких українських фінустановах та обмінниках подорожчав. Натомість у Національному банку України (НБУ) офіційний долар застиг на попередньому рівні.

Про це повідомляють пресцентр Нацбанку та моніторингові портали.

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НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 39,57 грн (0,00);

євро — 42,12 грн (-0,04);

злотий — 9,70 грн (+0,12).

Курс валют у банках

Як пише сайт Kurs, долар та євро знову зросли в ціні. Американська валюта коштує у купівлі 39,37 грн (+0,09), у продажу — 39,87 грн (+0,10). Євровалюта у купівлі коштує 42,01 грн (+0,04), у продажу — 42,76 грн (0,00).

Державний "ПриватБанк" підвищив курс долара у купівлі до 39,20 грн (+0,05), у продажу — до 39,80 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 39,30 грн (+0,15), продає — за 39,73 грн (+0,04). Ощадбанк долар купує за 39,35 грн (0,00), продає — за 39,90 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар подорожчав: купують за 39,68 грн (+0,08), продають — за 39,78 грн (+0,08). Євро не змінився у купівлі 42,65 грн (0,00), у продажу — 42,85 грн (0,00).

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Нагадаємо, Нацбанк оцінив ситуацію на валютному ринку України. Регулятор стверджує, що вона залишається цілком контрольованою, а курсові коливання — помірні.

Також ми писали, що в Україні спростили обмін документами між банками, клієнтами та держателями державних реєстрів. Національний банк спільно з Міністерством цифрової трансформації запустили відповідний механізм.