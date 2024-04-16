Курс валют на 17 квітня — банки знову підвищили долар у вартості

ПриватБанк знову підвищив курс долара — яка ситуація на ринку
Курс долара у деяких українських фінустановах та обмінниках подорожчав. Натомість у Національному банку України (НБУ) офіційний долар застиг на попередньому рівні.
Про це повідомляють пресцентр Нацбанку та моніторингові портали.
Курс долара, євро та злотого
НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 39,57 грн (0,00);
- євро — 42,12 грн (-0,04);
- злотий — 9,70 грн (+0,12).
Курс валют у банках
Як пише сайт Kurs, долар та євро знову зросли в ціні. Американська валюта коштує у купівлі 39,37 грн (+0,09), у продажу — 39,87 грн (+0,10). Євровалюта у купівлі коштує 42,01 грн (+0,04), у продажу — 42,76 грн (0,00).
Державний "ПриватБанк" підвищив курс долара у купівлі до 39,20 грн (+0,05), у продажу — до 39,80 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 39,30 грн (+0,15), продає — за 39,73 грн (+0,04). Ощадбанк долар купує за 39,35 грн (0,00), продає — за 39,90 грн (0,00).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, в обмінниках долар подорожчав: купують за 39,68 грн (+0,08), продають — за 39,78 грн (+0,08). Євро не змінився у купівлі 42,65 грн (0,00), у продажу — 42,85 грн (0,00).
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Нагадаємо, Нацбанк оцінив ситуацію на валютному ринку України. Регулятор стверджує, що вона залишається цілком контрольованою, а курсові коливання — помірні.
Також ми писали, що в Україні спростили обмін документами між банками, клієнтами та держателями державних реєстрів. Національний банк спільно з Міністерством цифрової трансформації запустили відповідний механізм.
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