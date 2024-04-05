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Зростання курсу долара та попиту на валюту — Нацбанк оцінив ситуацію

5 квітня 2024 09:41
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нацбанк оцінив зростання курсу долара та попиту на валюту у березні
Американська валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) оцінив ситуацію на валютному ринку України в березні 2024 року. Регулятор стверджує, що вона залишається цілком контрольованою, а курсові коливання — помірні.

Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (квітень 2024).

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Ситуація на валютному ринку

У НБУ прокоментували підвищення курсу долара, який у березні бив кілька цінових рекордів, однак у підсумку дещо знизився.

"Протягом березня обмінний курс гривні коливався в обидва боки, помірно девальвувавши за підсумками місяця внаслідок певного погіршення балансу попиту та пропозиції на ринку в другій половині березня", — повідомляє регулятор.

За інформацією Нацбанку, на це вплинуло:

  • пожвавлення весно-польових робіт зі збільшенням попиту на іноземну валюту з боку імпортерів добрив та засобів захисту рослин,
  • підвищення потреби в імпорті енергоносіїв, зокрема через інтенсифікацію обстрілів енергосектору;
  • активізація витрат держбюджету з надходженням великих обсягів міжнародної допомоги в другій половині березня;
  • закінчення періоду сплати річних/квартальних податків.

З огляду на це, Центробанк наростив інтервенції з продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку (до 1,8 млрд дол.).

Який зараз курс долара

Курс долара на готівковому ринку практично повністю залежить від курсу на міжбанку, де за останній місяць підвищився на близько 0,80 грн із 38,2 до 39,00 грн/дол.

У березні НБУ підвищив офіційний курс на 2,7% із 38,2 грн наприкінці лютого до 39,22 грн на кінець березня. Минулого місяця курс кілька разів встановлював рекорди, суттєво перевищивши позначку у 39 грн. Після цього курс дещо знизився.

Станом на 5 квітня 2024 року офіційний курс долара становить — 39,02 грн/дол (-0,17), а на готівковому ринку — 39,44 грн/дол.

 

курс валют
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ зафіксував скорочення обсягів приватних грошових переказів. Зокрема, йдеться про заробітну плату, яку українці отримують із-за кордону.

Також, за даними Нацбанку, в Україні суттєво зросла кількість незаконних дій із платіжними картками з подальшими збитками. У 2023 році показник збільшився на чверть та становив 272 тис. операцій.

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