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Курс доллара в 2024 году 一 МВФ прогнозирует девальвацию гривны

17 апреля 2024 11:31
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Курс доллара в Украине 一 МВФ прогнозирует подорожание валюты в 2024 году
Американская валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют подорожание доллара на украинском валютном рынке. Ожидается незначительная девальвация гривны до конца 2024 года, в дальнейшем курс доллара продолжит тенденцию к медленному росту.

Об этом говорится в World Economic Outlook на апрель этого года.

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Курсовой прогноз МВФ в Украине

Согласно расчетам Международного валютного фонда, ожидается, что среднегодовой курс национальной валюты по отношению к доллару будет составлять:

  • 2024 год — 41 грн за доллар;
  • 2025 год — 45,8 грн за доллар;
  • 2026 год — 48,6 грн за доллар;
  • 2027 год — 50,4 грн за доллар;
  • 2028 год — 52,1 грн за доллар;
  • 2029 год — 54,1 грн за доллар.

Прогноз по росту украинской экономики

Также в фонде был обновлен прогноз роста экономики Украины. Там считают, что ВВП страны вырастет на 3,2% в текущем году. В дальнейшем ожидается ускорение роста:

  • до 2025 года — до 6,5%;
  • до 2026 года — до 5,0%.

Также МВФ прогнозирует колебания среднегодовой инфляции в Украине. Она изменится так:

  • в 2024 году — 6,4%;
  • в 2025 году — 7,6%;
  • в 2026 году — 6,2%.

Согласно прогнозу фонда, глобальная экономика продолжит рост на уровне 3,2%, в 2024 и 2025 годах будут такие же темпы, как в прошлом году.

Отмечается, что прогноз мирового роста на пять лет на уровне 3,1% находится на самом низком уровне за последнее десятилетие. В то же время глобальная инфляция будет снижаться:

  • в 2023 году было 6,8%;
  • в 2024 году — до 5,9%;
  • в 2025 году — до 4,5%.

 

МВФ курс доллара
Источник: МВФ

По состоянию на 17 апреля Национальный банк установил официальный курс доллара на таком уровне — 39,57 грн (0,00). На наличном рынке составляет 39,85 грн (+0,08).

Что еще стоит знать

Напомним, что Национальный банк оценил ситуацию на валютном рынке Украины. Регулятор утверждает, что она остается полностью контролируемой, а курсовые колебания умеренные.

Также мы писали, что в Национальном банке снова сократили поддержку гривны в виде продаж валюты на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе. Объем продаж снизился на около 105 млн долларов.

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