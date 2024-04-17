Курс доллара в Украине 一 МВФ прогнозирует подорожание валюты в 2024 году

Курс доллара в 2024 году 一 МВФ прогнозирует девальвацию гривны
В Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют подорожание доллара на украинском валютном рынке. Ожидается незначительная девальвация гривны до конца 2024 года, в дальнейшем курс доллара продолжит тенденцию к медленному росту.
Об этом говорится в World Economic Outlook на апрель этого года.
Курсовой прогноз МВФ в Украине
Согласно расчетам Международного валютного фонда, ожидается, что среднегодовой курс национальной валюты по отношению к доллару будет составлять:
- 2024 год — 41 грн за доллар;
- 2025 год — 45,8 грн за доллар;
- 2026 год — 48,6 грн за доллар;
- 2027 год — 50,4 грн за доллар;
- 2028 год — 52,1 грн за доллар;
- 2029 год — 54,1 грн за доллар.
Прогноз по росту украинской экономики
Также в фонде был обновлен прогноз роста экономики Украины. Там считают, что ВВП страны вырастет на 3,2% в текущем году. В дальнейшем ожидается ускорение роста:
- до 2025 года — до 6,5%;
- до 2026 года — до 5,0%.
Также МВФ прогнозирует колебания среднегодовой инфляции в Украине. Она изменится так:
- в 2024 году — 6,4%;
- в 2025 году — 7,6%;
- в 2026 году — 6,2%.
Согласно прогнозу фонда, глобальная экономика продолжит рост на уровне 3,2%, в 2024 и 2025 годах будут такие же темпы, как в прошлом году.
Отмечается, что прогноз мирового роста на пять лет на уровне 3,1% находится на самом низком уровне за последнее десятилетие. В то же время глобальная инфляция будет снижаться:
- в 2023 году было 6,8%;
- в 2024 году — до 5,9%;
- в 2025 году — до 4,5%.
По состоянию на 17 апреля Национальный банк установил официальный курс доллара на таком уровне — 39,57 грн (0,00). На наличном рынке составляет 39,85 грн (+0,08).
Что еще стоит знать
Напомним, что Национальный банк оценил ситуацию на валютном рынке Украины. Регулятор утверждает, что она остается полностью контролируемой, а курсовые колебания умеренные.
Также мы писали, что в Национальном банке снова сократили поддержку гривны в виде продаж валюты на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе. Объем продаж снизился на около 105 млн долларов.
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