Курс валют на 30 березня — НБУ та банки різко знизили ціни на долар та євро

Курс долара у ПриватБанку та Ощадбанку різко впав — скільки коштує
Курс долара у банках та обмінниках різко обвалився. Національний банк України (НБУ) теж вирішив суттєво опустити офіційний курс.
Про це повідомляють НБУ та сайти з моніторингу ситуації на валютному ринку.
Курс долара, євро та злотого
За інформацією регулятора, офіційні курси іноземних валют встановлено на такому рівні:
- долар — 38,99 грн (-0,23);
- євро — 42,16 грн (-0,28);
- злотий — 9,77 83 грн (-0,06).
Курс валют у банках
За інформацією сайту Kurs, долар почав дешевшати на готівковому ринку. У купівлі коштує 38,94 грн (-0,13), у продажу — 39,45 грн (-0,07). Євро у купівлі становить 42,12 грн (-0,14), у продажу — 42,85 грн (-0,11).
ПриватБанк купує теж дешевше долар за 38,80 грн (-0,10), продає — за 39,40 грн (-0,10). У Райффайзен Банку під час купівлі коштує 38,80 грн (-0,20), під час продажу — 39,26 грн (-0,13). Ощадбанк долар купує за 39,05 грн (-0,15), продає — за 39,60 грн (-0,10).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними Minfin, в обмінних пунктах долар та євро впали в ціні: купують за 39,33 грн (-0,02), продають — за 39,42 грн (-0,03). Євро коштує у купівлі 42,75 грн (-0,05), у продажу — 42,90 грн (0,00).
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Нагадаємо, у Національному банку змінили механізм здійснення міжбанківських платіжних операцій в країні у гривні через систему електронних платежів (СЕП). Регулятор пояснив необхідність змін.
Також НБУ може відмовитися від американської валюти як основної валюти курсової прив’язки. Це може статися у разі подальшого зростання ролі євровалюти у розрахунках в країні.
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