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Курс долара у ПриватБанку та Ощадбанку різко впав — скільки коштує

29 березня 2024 22:25
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Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 30 березня — НБУ та банки різко знизили ціни на долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у банках та обмінниках різко обвалився. Національний банк України (НБУ) теж вирішив суттєво опустити офіційний курс.

Про це повідомляють НБУ та сайти з моніторингу ситуації на валютному ринку.

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Курс долара, євро та злотого

За інформацією регулятора, офіційні курси іноземних валют встановлено на такому рівні:

  • долар — 38,99 грн (-0,23);
  • євро — 42,16 грн (-0,28);
  • злотий — 9,77 83 грн (-0,06).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, долар почав дешевшати на готівковому ринку. У купівлі коштує 38,94 грн (-0,13), у продажу — 39,45 грн (-0,07). Євро у купівлі становить 42,12 грн (-0,14), у продажу — 42,85 грн (-0,11).

ПриватБанк купує теж дешевше долар за 38,80 грн (-0,10), продає — за 39,40 грн (-0,10). У Райффайзен Банку під час купівлі коштує 38,80 грн (-0,20), під час продажу — 39,26 грн (-0,13). Ощадбанк долар купує за 39,05 грн (-0,15), продає — за 39,60 грн (-0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, в обмінних пунктах долар та євро впали в ціні: купують за 39,33 грн (-0,02), продають — за 39,42 грн (-0,03). Євро коштує у купівлі 42,75 грн (-0,05), у продажу — 42,90 грн (0,00).

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Нагадаємо, у  Національному банку змінили механізм здійснення міжбанківських платіжних операцій в країні у гривні через систему електронних платежів (СЕП). Регулятор пояснив необхідність змін.

Також НБУ може відмовитися від американської валюти як основної валюти курсової прив’язки. Це може статися у разі подальшого зростання ролі євровалюти у розрахунках в країні.

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