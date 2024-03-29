Курс валют на 30 березня — НБУ та банки різко знизили ціни на долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках різко обвалився. Національний банк України (НБУ) теж вирішив суттєво опустити офіційний курс.

Про це повідомляють НБУ та сайти з моніторингу ситуації на валютному ринку.

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За інформацією регулятора, офіційні курси іноземних валют встановлено на такому рівні:

долар — 38,99 грн (-0,23);

євро — 42,16 грн (-0,28);

злотий — 9,77 83 грн (-0,06).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, долар почав дешевшати на готівковому ринку. У купівлі коштує 38,94 грн (-0,13), у продажу — 39,45 грн (-0,07). Євро у купівлі становить 42,12 грн (-0,14), у продажу — 42,85 грн (-0,11).

ПриватБанк купує теж дешевше долар за 38,80 грн (-0,10), продає — за 39,40 грн (-0,10). У Райффайзен Банку під час купівлі коштує 38,80 грн (-0,20), під час продажу — 39,26 грн (-0,13). Ощадбанк долар купує за 39,05 грн (-0,15), продає — за 39,60 грн (-0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, в обмінних пунктах долар та євро впали в ціні: купують за 39,33 грн (-0,02), продають — за 39,42 грн (-0,03). Євро коштує у купівлі 42,75 грн (-0,05), у продажу — 42,90 грн (0,00).

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Нагадаємо, у Національному банку змінили механізм здійснення міжбанківських платіжних операцій в країні у гривні через систему електронних платежів (СЕП). Регулятор пояснив необхідність змін.

Також НБУ може відмовитися від американської валюти як основної валюти курсової прив’язки. Це може статися у разі подальшого зростання ролі євровалюти у розрахунках в країні.