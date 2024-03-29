Курс валют на 30 марта — НБУ и банки резко снизили цены на доллар и евро

Курс доллара в ПриватБанке и Ощадбанке резко упал — сколько стоит
Курс доллара в банках и обменниках резко рухнул. Национальный банк Украины тоже решил существенно опустить официальный курс.
Об этом сообщают НБУ и сайты по мониторингу ситуации на валютном рынке.
Курс доллара, евро и злотого
По информации регулятора, официальные курсы иностранных валют установлены на следующем уровне:
- доллар — 38,99 грн (-0,23);
- евро — 42,16 грн (-0,28);
- злотый — 9,77 83 грн (-0,06).
Курс валют в банках
По информации сайта Kurs, доллар начал дешеветь на наличном рынке. В покупке стоит 38,94 грн (-0,13), в продаже — 39,45 грн (-0,07). Евро в покупке составляет 42,12 грн (-0,14), в продаже — 42,85 грн (-0,11).
ПриватБанк покупает тоже дешевле доллар за 38,80 грн (-0,10), продает — за 39,40 грн (-0,10). В Райффайзен Банке при покупке стоит 38,80 грн (-0,20), при продаже — 39,26 грн (-0,13). Ощадбанк доллар покупает за 39,05 грн (-0,15), продает — за 39,60 грн (-0,10).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По данным Minfin, в обменных пунктах доллар и евро упали в цене: покупают за 39,33 грн (-0,02), продают — за 39,42 грн (-0,03). Евро стоит в покупке 42,75 грн (-0,05), в продаже — 42,90 грн (0,00).
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Напомним, в Национальном банке изменили механизм осуществления межбанковских платежных операций в стране в гривне из-за системы электронных платежей (СЭП). Регулятор объяснил необходимость перемен.
Также НБУ может отказаться от американской валюты как основной валюты курсовой привязки. Это может произойти при дальнейшем росте роли евровалюты в расчетах в стране.
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