НБУ змінив механізм деяких платіжних операцій — деталі

Будівля Національного банку. Фото: bank.gov.ua

У Національному банку із 29 березня 2024 року змінили механізм здійснення міжбанківських платіжних операцій в країні у гривні через систему електронних платежів (СЕП). Регулятор пояснив необхідність змін.

Про це йдеться на порталі Нацбанку.

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Зміна механізму здійснення платіжних операцій

Зазначається, що регулятор затвердив зміни у постанові від 3 березня 2023 року №16 "Про затвердження Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в нацвалюті".

Згідно з рішенням, Нацбанк переніс термін набрання чинності пунктом 58 Інструкції №16 щодо обов'язку учасників СЕП із зарахування коштів з платіжної операції на рахунки одержувачів упродовж години з миті зарахування суми на технічний рахунок цих учасників СЕП у Центрі обробки СЕП (ЦОСЕП) з 1 травня на 1 січня 2025 року.

У банку пояснили, навіщо потрібне відповідне рішення. Зокрема, таке відтермінування дасть змогу учасникам СЕП здійснювати потрібні доопрацювання систем автоматизації та перебудувати бізнес-механізми на забезпечення реалізації такої вимоги.

"Крім того, у змінах до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті передбачено: розширення переліку виключень з обов’язку учасника СЕП забезпечити зарахування коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години виключеннями щодо попереднього зарахування коштів за платіжною операцією на окремий рахунок, визначений нормативно-правовим актом Національного банку з питань заходів захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, з метою забезпечення виконання учасником СЕП функцій агента валютного нагляду за відповідністю здійснюваних операцій валютному законодавству України", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ може відмовитися від американської валюти як основної валюти курсової прив’язки. Це може статися у разі подальшого зростання ролі євровалюти у розрахунках в країні.

Також Нацбанк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.