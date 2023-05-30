Курс доллара — в каких банках выгоднее покупать валюту 30 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Курс доллара во вторник, 30 мая, на украинском наличном рынке изменился. По сравнению с предыдущим днем, эта валюта потеряла несколько копеек в покупке.

Об этом сообщает портал Minfin.

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Так, курс американской валюты в покупке снизился на семь копеек, а в продаже остался без изменений. Европейская валюта потеряла 10 копеек в покупке и продаже.

Котировки доллара сегодня выглядят следующим образом: 37,15-37,55 гривны. В то же время, евро покупают за 40,10 гривны, а реализуют за 40,70.

В обменных пунктах доллар в покупке подорожал на две копейки, а в продаже — на пять. Евро в покупке стоит дешевле на одну копейку, а в продаже — на семь копеек.

Межбанк стартовал уже традиционно с 36,56-36,93 гривны за доллар. Торги европейской валюты проходят на уровне 39,08-39,47 гривны.

Курс доллара в ведущих банках 30 мая

Источник: Kurs

Напомним, в июне 2023 года на украинском наличном рынке ситуация будет похожа на ту, что наблюдалась в мае. Однако существуют риски, которые могут изменить курс доллара в первый месяц лета.

Также мы писали, что в Украине могут отменить налогообложение депозитов вкладчиков в рамках законопроекта №9037, зарегистрированного в Верховной Раде. Речь идет о суммах до 600 тыс. гривен.