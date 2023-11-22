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Курс доллара в Украине — эксперты прогнозируют колебания на рынке

22 ноября 2023 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нацбанк поддержит гривну — эксперты спрогнозировали колебания на рынке
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Осенью 2023 года на украинском наличном рынке царила стабильность курса американской валюты. Однако к концу ноября ожидаются определенные колебания.

Об этом говорится в прогнозе относительно курса доллара финансового аналитика Алексея Козырева.

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Ситуация на валютном рынке

По словам эксперта, 22-24 ноября возможны некоторые изменения. Американская валюта может колебаться от 37,10 до 38 гривен за доллар.

В связи с этим Национальному банку Украины (НБУ) придется вмешиваться интервенциями в торговый рынок.

"Тренд по курсу доллара на торгах будет диктовать НБУ своими интервенциями и ценниками. Основные объемы сделок пройдут в первой половине недели, поскольку затем из-за праздников в США деловая активность контрагентов украинских компаний тоже снизится", — предполагает аналитик.

На межбанковском валютном рынке курс доллара по прогнозу может находиться в пределах 36,05 — 36,35 гривны за доллар.

На украинском наличном рынке в подавляющем большинстве обменников и банков разница между курсом продаж и покупки американской валюты будет колебаться в диапазоне 20-50 копеек. Таким образом, доллар в ближайшие дни будет находиться в пределах ценового коридора купли и продажи от 37,10 до 38,15 гривны за доллар.

Поддержка курса нацвалюты

За последнюю неделю Национальный банк существенно увеличил объем продаж долларов из резервов для поддержки курса гривны. НБУ продал на межбанке 720,6 млн долларов, что больше практически вдвое. На прошлой неделе продал из резервов 387,84 млн долларов.

Объем продажи валюты значительно превысил средние интервенции Нацбанка с начала года в 523 млн долларов.

Какой сейчас курс доллара

В среду, 22 ноября, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,72 грн. В покупке — 37,21 грн (+0,02), в продаже — 37,77 (+0,02). Евро стоит в покупке 40,21 грн (+0,01), в продаже — 41,14 грн (+0,03).

 

курс валют банки
Источник: Курс

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк за последнюю неделю усилил поддержку курса гривны. Продал гораздо большую сумму иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.

Также мы писали, что в 2023 году Национальному банку удалось остановить эмиссионное финансирование государственного бюджета, в который прибегли во время полномасштабной войны. Вернутся ли к печати деньги в будущем, будет зависеть от полноты финансовой поддержки международных партнеров.

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