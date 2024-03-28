Курс валют на 29 березня — долар у банках демонструє стабільність

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку України після різких коливань застиг. Національний банк України (НБУ) теж не змінював офіційний курс на п'ятницю, 29 березня.

Про це повідомляє Нацбанк та сайти, що займаються моніторингом ситуації на ринку.

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За даними Центробанку, офіційні курси іноземних валют затверджено на рівні:

долар — 39,22 грн (0,00);

євро — 42,44 грн (0,00);

злотий — 9,83 грн (0,00).

Курс валют у банках

Як повідомляє сайт Kurs, долар на готівковому ринку незначно змінився. У купівлі коштує 39,07 грн (+0,04), під час продажу — 39,53 грн (+0,02). Євровалюта у купівлі становить 42,26 грн (+0,05), у продажу — 42,96 грн (+0,03).

ПриватБанк купує долар за 38,90 грн (0,00), продає — за 39,50 грн (0,00). У Райффайзен Банку під час купівлі коштує 39,00 грн (-0,10), під час продажу — 39,39 грн (-0,02). Ощадбанк долар купує за 39,20 грн (0,00), продає — за 39,70 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінниках валюта після різкого подорожчання та зниження демонструє стабільність: купують за 39,35 грн (0,00), продають — за 39,45 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 42,80 грн (-0,05), у продажу — 43,00 грн (0,00).

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Нагадаємо, НБУ планує оновити вимоги до інкасації цінностей клієнтів фінустанов, включно з національною валютою та іноземною у точках продажу чи іншої активності бізнесу. Регулятор повторно оприлюднив проєкт постанови.

Також на думку експертів, ринок валют хоч і буде досить мінливим (курсові показники то зростатимуть, то знижуватимуться), однак такі зміни будуть маловідчутними в глобальному вимірі.