Курс валют на 29 марта — доллар в банках демонстрирует стабильность

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке Украины после резких колебаний застыл. Национальный банк Украины (НБУ) тоже не менял официальный курс на пятницу, 29 марта.

Об этом сообщает Нацбанк и сайты, занимающиеся мониторингом ситуации на рынке.

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По данным Центробанка, официальные курсы иностранных валют утверждены на уровне:

доллар — 39,22 грн (0,00);

евро — 42,44 грн (0,00);

злотый — 9,83 грн (0,00).

Курс валют в банках

Как сообщает сайт Kurs, доллар на наличном рынке незначительно изменился. В покупке стоит 39,07 грн (+0,04), при продаже — 39,53 грн (+0,02). Евровалюта в покупке составляет 42,26 грн (+0,05), в продаже — 42,96 грн (+0,03).

ПриватБанк покупает доллар за 38,90 грн (0,00), продает — за 39,50 грн (0,00). В Райффайзен Банке при покупке стоит 39,00 грн (-0,10), при продаже — 39,39 грн (-0,02). Ощадбанк доллар покупает за 39,20 грн (0,00), продает — за 39,70 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменниках валюта после резкого подорожания и снижения демонстрирует стабильность: покупают за 39,35 грн (0,00), продают — за 39,45 грн (0,00). Евровалюта стоит в покупке 42,80 грн (-0,05), в продаже — 43,00 грн (0,00).

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Напомним, НБУ планирует обновить требования к инкассации ценностей клиентов финучреждений, включая национальную и иностранную в точках продаж или иную активность бизнеса. Регулятор обнародовал проект постановления.

Также по мнению экспертов, рынок валют хоть и будет достаточно изменчивым (курсовые показатели будут то расти, то снижаться), однако такие изменения будут малоощутимы в глобальном измерении.