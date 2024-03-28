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Курс доллара застыл после "шторма" на валютном рынке — сколько стоит

28 марта 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 29 марта — доллар в банках демонстрирует стабильность
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке Украины после резких колебаний застыл. Национальный банк Украины (НБУ) тоже не менял официальный курс на пятницу, 29 марта.

Об этом сообщает Нацбанк и сайты, занимающиеся мониторингом ситуации на рынке.

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По данным Центробанка, официальные курсы иностранных валют утверждены на уровне:

  • доллар — 39,22 грн (0,00);
  • евро — 42,44 грн (0,00);
  • злотый — 9,83 грн (0,00).

Курс валют в банках

Как сообщает сайт Kurs, доллар на наличном рынке незначительно изменился. В покупке стоит 39,07 грн (+0,04), при продаже — 39,53 грн (+0,02). Евровалюта в покупке составляет 42,26 грн (+0,05), в продаже — 42,96 грн (+0,03).

ПриватБанк покупает доллар за 38,90 грн (0,00), продает — за 39,50 грн (0,00). В Райффайзен Банке при покупке стоит 39,00 грн (-0,10), при продаже — 39,39 грн (-0,02). Ощадбанк доллар покупает за 39,20 грн (0,00), продает — за 39,70 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменниках валюта после резкого подорожания и снижения демонстрирует стабильность: покупают за 39,35 грн (0,00), продают — за 39,45 грн (0,00). Евровалюта стоит в покупке 42,80 грн (-0,05), в продаже — 43,00 грн (0,00).

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Напомним, НБУ планирует обновить требования к инкассации ценностей клиентов финучреждений, включая национальную и иностранную в точках продаж или иную активность бизнеса. Регулятор обнародовал проект постановления.

Также по мнению экспертов, рынок валют хоть и будет достаточно изменчивым (курсовые показатели будут то расти, то снижаться), однако такие изменения будут малоощутимы в глобальном измерении.

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