Курс доллара вырастет до конца года — банкиры обновили прогноз

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине банкиры обновили прогнозы до конца 2023 года. Согласно им, инфляция и курс доллара вырастут, однако, не столь серьезно, как ожидалось ранее.

Об этом свидетельствуют результаты опросов Национального банка (НБУ).

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Прогноз курса доллара

По данным Нацбанка, финансисты прогнозируют курс американской валюты в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,38 грн/доллар. В начале года банкиры прогнозировали курс в год на уровне 42,70 грн/доллар. Финансовые аналитики в марте прогнозируют курс на уровне 41,29 грн/доллар по сравнению с 41,11 грн/доллар в начале года.

Население прогнозирует более лояльный курс — 39,78 грн/доллар.

Прогноз по инфляции

Также банкиры улучшили прогнозы роста потребительских цен к концу года — до 17,4% с 22,9% в январе. Аналитики ожидают инфляцию на уровне 16,8%, в январе прогнозировали 18,1%.

Население ожидает рост цен на 12,4%.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

Также мы писали, что в текущем году потребительские цены, в частности, на продукты питания, будут зависеть от двух факторов: ситуации на фронте и внешнего финансирования Украины. Если ситуация на фронте будет иметь положительную динамику для Украины, а внешние партнеры не будут медлить с финансовой поддержкой, то в таком случае инфляция по итогам года составит около 20%. Меньшего уровня инфляции ждать можно, но не стоит.