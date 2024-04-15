Курс доллара різко піднявся до рекордної позначки — що відбувається

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На валютному ринку спостерігається нове рекордне подорожчання долара. Минулого тижня міжбанківський курс піднявся з 38,80 грн/$ до 39,45 грн/$. Цього понеділка торгівля починалася з 39,47 грн/$, а до полудня котирування досягли 39,50 грн/$. Закриття торгів відбулося на 39,61 грн/$.

Про це говорять дані Національного банку України за понеділок, 15 квітня.

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Долар досяг нових рекордних показників

Офіційний курс долара відносно гривні сьогодні підскочив на 17 копійок. Нацбанк встановив його на завтра, 16 квітня, на 39,5737 грн/$. Це новий історичний максимум. Для порівняння: минулого вівторка, 9 квітня, офіціал був на 38,99 грн/$.

"Всі знають, що Національний банк залишається ключовим валютним продавцем на міжбанку, щодня розраховує курс своїх продажів долара за своєю внутрішньою (секретною) формулою, яка безпосередньо прив'язана до обсягу його продажу із резервів. Більше продав — вище долар підняв і навпаки", — пояснив директор казначейства банку.

Службовець банку також пояснив, що таким чином забезпечується якась подоба ринку та гнучкості курсу. Окрім того, час від часу влада просить НБУ потроху девальвувати гривню, що потрібно для більш вигідної конвертації міжнародної допомоги.

Він також нагадав, що до держбюджету на 2024 рік закладався середньорічний курс 40,7 грн/$. В другому півріччі на нього планують вийти.

Варто зазначити, що разом із міжбанком піднявся також курс чорного ринку. Він відкривався продажем 39,43 грн/$, на піку сягав 39,73 грн/$, а надвечір відійшов на 39,68 грн/$.

Курс долара у банках

Також у банківських касах долар сьогодні подорожчав одразу на 15-20 копійок.

Максимальні курси на продажі сягали 39,65-39,99 грн/$, їх ставили МетаБанк, Комінбанк та А-Банк. Середні знаходилися в діапазоні 39,65-39,95 грн/$, а мінімальний становив 39,60 грн/$ (ПУМБ, Банк Південний, Кредитвест Банк).

У широкому діапазоні був курс викупу — 38,65-39,50 грн/$.

Коливання курсу долара. Фото: НБУ

Раніше ми писали, що у Національному банку України (НБУ) знову скоротили підтримку гривні у вигляді продажів валюти на міжбанківському валютному ринку попереднього тижня. Обсяг продажів знизився на близько 105 млн доларів.

Нагадаємо, за словами експертів, на ринку валют цього тижня можливі коливання курсу долара. Проте, за прогнозами, вони не перевищать 1,5-2,0%, а ситуація на валютному ринку буде контрольованою.