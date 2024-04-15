Курс доллара резко поднялся до рекордной отметки — что происходит

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На валютном рынке наблюдается новое рекордное подорожание доллара. На прошлой неделе межбанковский курс поднялся с 38,80 грн/$ до 39,45 грн/$. В этот понедельник торговля начиналась с 39,47 грн/$, а к полудню котировки достигли 39,50 грн/$. Закрытие торгов произошло на 39,61 грн/$.

Об этом говорят данные Национального банка Украины за понедельник, 15 апреля.

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Доллар достиг новых рекордных показателей

Официальный курс доллара по отношению к гривне сегодня подскочил на 17 копеек. Нацбанк установил его на завтра, 16 апреля, на 39,5737 грн/$. Это новый исторический максимум. Для сравнения: в прошлый вторник, 9 апреля, официал был на 38,99 грн/$.

"Все знают, что Национальный банк остается ключевым валютным продавцом на межбанке, ежедневно рассчитывает курс своих продаж доллара по своей внутренней (секретной) формуле, которая напрямую привязана к объему его продаж из резервов. Больше продал — выше доллар поднял и наоборот", — объяснил директор казначейства банка.

Служащий банка также пояснил, что таким образом обеспечивается некое подобие рынка и гибкости курса. Кроме того, время от времени власти просят НБУ понемногу девальвировать гривну, что нужно для более выгодной конвертации международной помощи.

Он также напомнил, что в госбюджет на 2024 год закладывался среднегодовой курс 40,7 грн/$. Во втором полугодии на него планируют выйти.

Следует отметить, что вместе с межбанком поднялся также курс черного рынка. Он открывался продажей 39,43 грн/$, на пике достигал 39,73 грн/$, а к вечеру отошел на 39,68 грн/$.

Курс доллара в банках

Также в банковских кассах доллар сегодня подорожал сразу на 15-20 копеек.

Максимальные курсы на продажи достигали 39,65-39,99 грн/$, их ставили МетаБанк, Коминбанк и А-Банк. Средние находились в диапазоне 39,65-39,95 грн/$, а минимальное составляло 39,60 грн/$ (ПУМБ, Банк Южный, Кредитвест Банк).

В широком диапазоне был курс выкупа — 38,65-39,50 грн/$.

Колебания доллара. Фото: НБУ

Ранее мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) снова сократили поддержку гривны в виде продаж валюты на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе. Объем продаж снизился на около 105 млн долларов.

Напомним, по словам экспертов, на рынке валют на этой неделе возможны колебания курса доллара. Однако по прогнозам, они не превысят 1,5-2,0%, а ситуация на валютном рынке будет контролируемой.