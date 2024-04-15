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Українські банки різко переписали курс долара — скільки коштує

15 квітня 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют 15 квітня — долар різко подорожчав у банках та обмінниках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара різко зріс у банках та обмінниках України у купівлі та продажу 15 квітня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також підвищив офіційний долар.

Про це свідчить інформація пресцентру Нацбанку та порталів з моніторингу ситуації на валютному ринку.

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Національний банк затвердив такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 39,16 грн (+0,14);
  • євро — 42,01 грн (-0,35);
  • злотий — 9,86 грн (-0,09).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, долар стрімко дорожчає на українському готівковому ринку: купують за 39,16 грн (+0,12), продають за 39,63 грн (+0,13). Євровалюта коштує у купівлі 41,99 грн (-0,03), у продажу — 42,75 грн (0,00).

Держфінустанова "ПриватБанк" пропонує курс долара у купівлі за 39,00 грн (+0,15), у продажу — за 39,60 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує за 39,15 грн (+0,20), продає — за 39,59 грн (+0,20). Ощадбанк купує долар за 39,20 грн (+0,10), продає — за 39,75 грн (+0,15).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар подорожчав: купують за 39,45 грн (+0,06), продають — за 39,55 грн (+0,07). Євро коштує дешевше у купівлі 42,50 грн (-0,15), у продажу — 42,74 грн (-0,11).

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Нагадаємо, на ринку валют цього тижня можливі коливання курсу долара. Проте, за прогнозами, вони не перевищать 1,5-2,0%, а ситуація на валютному ринку буде контрольованою.

Також відомо, що в НБУ розповіли про майбутнє пом'якшення валютних обмежень. Зараз країна слідує відповідній Дорожній карті, ухваленій у 2023 році.

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