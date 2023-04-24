Курс доллара в Украине — эксперты обновили прогнозы к лету

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине с начала 2023 года на наличном рынке доллар все время дешевел, достигнув уровня 37 гривен/доллар в начале апреля, однако сейчас развернул курс на подорожание. Эксперты оценили перспективы возврата американской валюты к своему самому низкому уровню.

Прогноз курса доллара до начала лета озвучил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, пишет "Апостроф".

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По словам Шевчишина, сейчас валютный курс целенаправленно движется к отметке 39 гривен. Он отметил, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует средний курс доллара в текущем году на уровне 40,7 гривны. Поэтому именно такой уровень является ориентировочным для 2023 года.

"Я вижу, что мы двигаемся в зону 39 (гривен за доллар, — Ред). А дальше будем смотреть... Эти прогнозы (прогнозы МВФ, — Ред.) расчетные, но, с другой стороны, они согласованы. И в эту сторону мы будем двигаться в случае сохранения всех текущих тенденций", — объяснил финансист.

При этом в ближайшие месяцы валютный курс будет зависеть от многих факторов. Один из них — как будет страна преодолевать кризис, связанный с запретом украинского экспорта, а также от ситуации на карте боевых действий.

"Мы были и на 42-х, а на "черном" рынке курс и до 46 гривен доходил. Я не думаю, что мы пойдем в такие высокие цифры. На данном этапе я бы предположил, что к лету у нас возможны колебания 38-40 гривен/доллар. Возможен ли курс 37? — Да, такой вариант возможен, если для нас все положительно сложится, и, например, активная фаза боевых действий завершится летом", — пояснил Андрей Шевчишин.

Какая сейчас ситуация на рынке

В начале апреля средний курс доллара в банках составлял в среднем 37-37,6 гривны, а в обменниках — 37-37,2 гривны. В то время как наличный курс приблизился вплотную к официальному курсу Национального банка Украины (НБУ), 36,6 гривны/доллар. Многие специалисты предположили, что он может упасть еще серьезнее, однако снова начал повышаться.

24 апреля в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 38,00, а продают за 38,13 грн. Евро покупают за 41,55, а продают за 41,70 грн.

ПриватБанк — 37,45 грн — 37,95 грн;

Ощадбанк — 37,75 грн — 38,90;

Укрэксимбанк — 37,80 грн — 38,40 грн;

"Райффайзен" — 37,90 грн — 38,40 грн;

ПУМБ — 37,75 грн — 38,50 грн.

Источник: Minfin

Напомним, Национальный банк Украины резко резко усилил поддержку курса гривны. В течение 17-21 апреля продал на межбанковском валютном рынке значительно больше суммы долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж валюты вырос вдвое.

Также мы писали, что в Украине с начала 2023 года банкам выписали рекордную сумму штрафов более чем в 255 млн грн. Максимальные наказания получили за нарушение платежной дисциплины.