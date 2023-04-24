Курс доллара в Украине — эксперты обновили прогнозы к лету

Курс может упасть до 37 грн/$: эксперты обновили прогнозы к лету
В Украине с начала 2023 года на наличном рынке доллар все время дешевел, достигнув уровня 37 гривен/доллар в начале апреля, однако сейчас развернул курс на подорожание. Эксперты оценили перспективы возврата американской валюты к своему самому низкому уровню.
Прогноз курса доллара до начала лета озвучил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, пишет "Апостроф".
Будет ли курс снова по 37 грн
По словам Шевчишина, сейчас валютный курс целенаправленно движется к отметке 39 гривен. Он отметил, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует средний курс доллара в текущем году на уровне 40,7 гривны. Поэтому именно такой уровень является ориентировочным для 2023 года.
"Я вижу, что мы двигаемся в зону 39 (гривен за доллар, — Ред). А дальше будем смотреть... Эти прогнозы (прогнозы МВФ, — Ред.) расчетные, но, с другой стороны, они согласованы. И в эту сторону мы будем двигаться в случае сохранения всех текущих тенденций", — объяснил финансист.
При этом в ближайшие месяцы валютный курс будет зависеть от многих факторов. Один из них — как будет страна преодолевать кризис, связанный с запретом украинского экспорта, а также от ситуации на карте боевых действий.
"Мы были и на 42-х, а на "черном" рынке курс и до 46 гривен доходил. Я не думаю, что мы пойдем в такие высокие цифры. На данном этапе я бы предположил, что к лету у нас возможны колебания 38-40 гривен/доллар. Возможен ли курс 37? — Да, такой вариант возможен, если для нас все положительно сложится, и, например, активная фаза боевых действий завершится летом", — пояснил Андрей Шевчишин.
Какая сейчас ситуация на рынке
В начале апреля средний курс доллара в банках составлял в среднем 37-37,6 гривны, а в обменниках — 37-37,2 гривны. В то время как наличный курс приблизился вплотную к официальному курсу Национального банка Украины (НБУ), 36,6 гривны/доллар. Многие специалисты предположили, что он может упасть еще серьезнее, однако снова начал повышаться.
24 апреля в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 38,00, а продают за 38,13 грн. Евро покупают за 41,55, а продают за 41,70 грн.
- ПриватБанк — 37,45 грн — 37,95 грн;
- Ощадбанк — 37,75 грн — 38,90;
- Укрэксимбанк — 37,80 грн — 38,40 грн;
- "Райффайзен" — 37,90 грн — 38,40 грн;
- ПУМБ — 37,75 грн — 38,50 грн.
Источник: Minfin
Напомним, Национальный банк Украины резко резко усилил поддержку курса гривны. В течение 17-21 апреля продал на межбанковском валютном рынке значительно больше суммы долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж валюты вырос вдвое.
Также мы писали, что в Украине с начала 2023 года банкам выписали рекордную сумму штрафов более чем в 255 млн грн. Максимальные наказания получили за нарушение платежной дисциплины.