Курс доллара — эксперты рассказали, что будет с валютой в мае

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В мае на украинском наличном рынке возможны определенные колебания курса доллара. Это может спровоцировать сразу несколько факторов, однако существенной девальвации национальной валюты не ожидается.

Прогноз на текущий месяц медиа озвучил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

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Какой будет курс в мае

Как отмечает специалист, международные кредиты и гранты продолжают по плану поступать в бюджет Украины, поэтому вариант девальвации безналичной гривны исключен. Однако в мае может сократиться объем экспортных поступлений. Это связано с блокировками Россией Черноморской зерновой инициативы, а также с угрозами РФ вообще выйти из соглашения.

"18 мая истекает срок действия зернового коридора. Если соглашение не будет продлено, то это приведет к сокращению украинского экспорта и, соответственно, валютных поступлений. В результате Нацбанк будет вынужден увеличить продажу валюты, что может привести к определенному снижению валютных резервов", — пояснил эксперт.

Еще одной причиной, угрожающей стабильности валютному курсу, является активизация военных действий и увеличение ракетных ударов России по городам.

Он отметил, что в настоящее время валютный курс лишь на 1-3% отклоняется от безналичного. Поскольку рост курса безналичной гривны не произойдет, то не следует ожидать роста наличной гривны. При этом для снижения наличной гривны есть потенциал.

"Обострение боевых действий и увеличение количества вражеских атак будут периодически вызывать панику и приводить к снижению курса гривны. На наличном рынке будут наблюдаться определенные колебания валютного курса. Вместе с тем, существенной девальвации гривны в мае не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37-39 грн за доллар", — добавил Александр Хмелевский.

Курс валют в обменниках и банках

Сейчас в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,75, а продают за 37,85 грн, курс на несколько копеек подешевел. Евро покупают за 41,42, а продают за 41,57 грн. Курс тоже незначительно снизился.

ПриватБанк — 37,22 грн — 37,72 грн;

Ощадбанк — 37,45 грн — 38,60;

Укрэксимбанк — 37,50 грн — 37,99 грн;

"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,10 грн;

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Напомним, по словам финансиста Андрея Шевчишина, сейчас валютный курс целенаправленно двигается к отметке в 39 гривен. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует средний курс доллара в этом году на уровне 40,7 гривны, поэтому именно такой уровень является ориентировочным для 2023 года.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.