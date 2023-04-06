Санкції проти росії — Мінфін рф констатує падіння нафтогазових доходів

Таким став ефект від західних санкцій

Нафтогазові прибутки росії суттєво скоротилися за підсумками першого кварталу 2023 року. Таким став ефект від санкцій країн G7 щодо російської нафти, а також нафтопродуктів.

Це випливає зі звіту Міністерства фінансів рф.

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Як скоротилися доходи

За цими даними, у березні поточного року сума прибутку від торгівлі паливно-енергетичними товарами становила 688 млрд рублів або 8,6 млрд доларів. Зростання доходів на 30% попереднього місяця обумовлене, зокрема, особливістю сплати підприємствами податків, тоді як річному вимірі за місяць прибуток скоротився на 43%.

За перший квартал року доходи становили 1,6 трлн рублів або 20 млрд доларів. Минулого року за цей період росія отримала близько 3 трлн рублів або близько 37 млрд доларів. Тобто зараз отримали на 45% менше.

Примітно те, що рф з початку року активно продає валюту та золото на ринку.

Ефект від санкцій

Різке скорочення доході сталося на тлі запровадження країнами G7 граничної ціни на російську нафту, що є основним експортним товаром країни-агресора. Із 5 грудня 2022 року з боку країн ЄС та США діє ембарго на імпорт російської нафти, а з 5 лютого поточного року — на нафтопродукти.

Нагадаємо, у росії заявляють, що не зазнали фінансових втрат після запровадження західного ембарго на нафту. Стверджують, що це вдалося завдяки успішному перенаправленню ресурсу на інші ринки. В основному посприяли у цьому Індія та Китай. При цьому визнають, що доводиться скорочувати видобуток нафти та газу.

Раніше російський віцепрем'єр Олександр Новак заявив про подальше скорочення нафтовидобутку, яке називають "добровільним". Рішення діятиме ще три місяці.

Також повідомлялося, що росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.