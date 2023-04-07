Курс рубля в рф достиг минимального уровня за год — что говорят эксперты

Валюта в россии достигла рекордных значений с апреля 2022 года

В россии курс национальной валюты просел до минимального с апреля 2022 года. Активный рост курса доллара и евро на Московской бирже отмечается пятый день подряд.

Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

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Как изменился курс рубля

7 апреля курс доллара по отношению к российской нацвалюте на Мосбирже достиг 83 рублей, курс евро превысил 91 рубль. Это рекордное значение валюты за последний год.

Для сравнения, накануне курс американской валюты составил 81 долл./руб., а европейской — 88 евро/руб.

Курс стремительно падает несколько дней подряд, умеренная аналогичная тенденция наблюдается с начала 2023 года.

"В этом году рубль укреплялся всего 16 торговых дней, остальное время мы наблюдали ослабление", — рассказывают российские финансисты.

Что говорят экономисты

Российские аналитики активно комментируют ослабление российской валюты. В частности, по словам представителя компании "Открытие инвестиции" Андрея Кочеткова, рост доллара и евро продиктован несколькими факторами: ростом импорта в россию, выводом капитала из рф, а также падением доходов от экспорта.

По мнению замглавы аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, ключевой причиной обесценивания рубля является дефицит валюты на российском рынке.

"Российские экспортеры частично переходили на юань, и объемы поступающих на биржу долларов уменьшились. Большие банки и их крупные клиенты избегают держать большие долларовые остатки на торговой площадке", — пояснил он.

Что еще стоит знать

Напомним, нефтегазовые доходы россии существенно сократились по итогам первого квартала 2023 года. Таким стал эффект от санкций в отношении российской нефти, а также нефтепродуктов.

Так, резкое сокращение доходов произошло на фоне введения странами G7 предельной цены на российскую нефть, являющуюся основным экспортным товаром страны-агрессора. С 5 декабря 2022 г. со стороны стран ЕС и США действует эмбарго на импорт российской нефти, а с 5 февраля текущего года — на нефтепродукты.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил о дальнейшем сокращении нефтедобычи, которое называют "добровольным". Решение будет действовать еще три месяца.