Курс валют — скільки коштують долар та євро 15 березня

Курс валют 15 березня: скільки коштують долар та євро
15 березня Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс європейської та американської валют. Євро дещо втратив, долар — незмінний.
Про це свідчать дані Нацбанку.
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Офіційний курс валют НБУ
За цими даними, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,18 (-1 коп.) та 39,57 грн (-1 коп.) — у продажу.
Курс долара залишається на тому ж рівні у купівлі — 36,56 грн, у продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,51, у продажу — 38,60 грн, що на кілька копійок дорожче. Євро купують за 40,95 (+15 коп.), а продають за 41,10 (+13 коп.).
Курс долара в банках
- ПриватБанк — 37,90 грн (+5 коп.) — 38,40 грн (+5 коп.);
- Ощадбанк — 38,25 грн (-5 коп.) — 39,20 грн (-5 коп.);
- Укрексімбанк — 38,25 грн — 38,85 грн;
- "Райффайзен" — 38,10 грн (10 коп.) — 38,70 грн (-20 коп.);
- ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оцінив обсяг готівкових грошей в обігу у лютому поточного року. Регулятор зафіксував певне скорочення.
Упродовж 2022 року на тлі війни українці збільшили використання платіжних карток для безготівкових розрахунків всередині країни. Також суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном.