Курс валют — сколько стоят доллар и евро 15 марта

Курс валют 15 марта: сколько стоят доллар и евро
15 марта Национальный банк Украины обновил официальный курс европейской и американской валют. Евро несколько потерял, доллар неизменен.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
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Официальный курс валют НБУ
По этим данным, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,18 (-1 коп.) и 39,57 грн (-1 коп.) — в продаже.
Курс доллара остается на том же уровне в покупке — 36,56 грн, в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,51, в продаже — 38,60 грн, что на несколько копеек дороже. Евро покупают за 40,95 (+15 коп.), а продают за 41,10 (+13 коп.).
Курс доллара в банках
- ПриватБанк — 37,90 грн (+5 коп.) — 38,40 грн (+5 коп.);
- Ощадбанк — 38,25 грн (-5 коп.) — 39,20 грн (-5 коп.);
- Укрэксимбанк — 38,25 грн — 38,85 грн;
- "Райффайзен" — 38,10 грн (10 коп.) — 38,70 грн (-20 коп.);
- ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) оценил объем наличных денег в обращении в феврале текущего года. Регулятор зафиксировал некоторое сокращение.
В течение 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.