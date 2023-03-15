Курс валют — сколько стоят доллар и евро 15 марта

Евро несколько потерял, доллар — неизменный

15 марта Национальный банк Украины обновил официальный курс европейской и американской валют. Евро несколько потерял, доллар неизменен.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Официальный курс валют НБУ

По этим данным, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,18 (-1 коп.) и 39,57 грн (-1 коп.) — в продаже.

Курс доллара остается на том же уровне в покупке — 36,56 грн, в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,51, в продаже — 38,60 грн, что на несколько копеек дороже. Евро покупают за 40,95 (+15 коп.), а продают за 41,10 (+13 коп.).

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,90 грн (+5 коп.) — 38,40 грн (+5 коп.);

Ощадбанк — 38,25 грн (-5 коп.) — 39,20 грн (-5 коп.);

Укрэксимбанк — 38,25 грн — 38,85 грн;

"Райффайзен" — 38,10 грн (10 коп.) — 38,70 грн (-20 коп.);

ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) оценил объем наличных денег в обращении в феврале текущего года. Регулятор зафиксировал некоторое сокращение.

В течение 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.