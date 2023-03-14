Курс валют — скільки коштують долар та євро 14 березня

Курс валют в Україні 14 березня: скільки коштують долар та євро
У вівторок, 14 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро підвищився у вартості, а долар залишається незмінним.
Про це свідчать дані НБУ.
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Офіційний курс валют
За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,20 та 39,59 грн (+19 коп.).
Курс долара залишається незмінний. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
Курс валют в обмінниках
В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,45 та 38,55. Євро купують за 40,80 (+20 коп.), а продають за 40,97 (+17 коп.).
Курс долара в банках
ПриватБанк — 37,85 грн (-10 коп.) — 38,35 грн (-10 коп.);
Ощадбанк — 38,25 грн (+5 коп.) — 39,25 грн;
Укрексімбанк — 38,25 грн (+5 коп.) — 38,85 грн (+5 коп.);
"Райффайзен" — 38,00 грн (+10 коп.) — 38,90 грн +(20 коп.);
ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно меншу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Йдеться про близько 277,88 млн доларів, тоді як у лютому обсяг за тиждень сягав 600 млн доларів.
Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.