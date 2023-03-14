Курс валют — скільки коштують долар та євро 14 березня

Євро підвищився у вартості, а долар залишається незмінним

У вівторок, 14 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро підвищився у вартості, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

Офіційний курс валют

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,20 та 39,59 грн (+19 коп.).

Курс долара залишається незмінний. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,45 та 38,55. Євро купують за 40,80 (+20 коп.), а продають за 40,97 (+17 коп.).

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,85 грн (-10 коп.) — 38,35 грн (-10 коп.);

Ощадбанк — 38,25 грн (+5 коп.) — 39,25 грн;

Укрексімбанк — 38,25 грн (+5 коп.) — 38,85 грн (+5 коп.);

"Райффайзен" — 38,00 грн (+10 коп.) — 38,90 грн +(20 коп.);

ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно меншу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Йдеться про близько 277,88 млн доларів, тоді як у лютому обсяг за тиждень сягав 600 млн доларів.

Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.