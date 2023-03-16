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Курс валют 16 марта: сколько стоят доллар и евро

16 марта 2023 07:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют — сколько стоят доллар и евро 16 марта
Евро снизился в стоимости, а доллар остается неизменным
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 16 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро снизился в стоимости, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Официальный курс валют

По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 38,56 и 38,95 грн (-62 коп.).

Курс доллара остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В четверг в обменных пунктах доллар в среднем стоит по покупке 38,55 (+4 коп.) и 38,67 (+6 коп.). Евро покупают за 40,60 (-35 коп.), а продают за 40,90 (-20 коп.).

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 38,02 грн (+12 коп.) — 38,52 грн (+12 коп.);
Ощадбанк — 38,30 грн (+5 коп.) — 39,15 грн (-5 коп.);
Укрэксимбанк — 38,35 грн (+10 коп.) — 38,95 грн (+10 коп.);
"Райффайзен" — 38,00 грн (-10 коп.) — 38,70 грн;
ПУМБ — 38,25 грн — 39,00 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке значительно меньшую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты . Речь идет о около 277,88 млн долларов, тогда как в феврале объем за неделю достигал 600 млн долларов.

Ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.

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