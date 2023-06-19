Курс валют в Україні — в яких банках вигідно купувати долар 19 червня

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 19 червня, на готівковому ринку долар у середньому коштує 37,15 гривні. Деякі українські банки запропонували більш вигідний курс американської валюти.

Це випливає з даних моніторингу порталу Kurs.

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Курс долара 19 червня у банках

У середньому долар коштує у купівлі 36,77 гривні (-0,026), у продажу — 37,35 (-0,008).

Зокрема, у державному ПриватБанку курс долара не змінився. Коштує у купівлі 36,75 гривні, у продажу — 37,25 гривні.

Державний Ощадбанк купує американську валюту за 36,70 гривні, продає за 37,55 гривні.

Райффайзен Банк пропонує курс долара у продажу на рівні 36,70 (-0,100), у купівлі — 37,20 гривні (-0,050).

ПУМБ виставив курс долара у продажу на рівні 36,75, у купівлі — 37,50 гривні.

Правекс банк купує американську валюту за 36,80 гривні (-0,100), продає за 37,30 гривні (-0,050).

УкрСиббанк купує валюту за 36,70 (-0,050), продає за 37,40 гривні (-0,050).

Курс НБУ на 19 червня

За інформацією порталу Мінфін, курс європейської валюти 19 червня такий:

у купівлі — 39,98 грн (-0,08)

у продажу — 40,36 грн (-0,09).

Офіційний курс американської валюти зафіксований на рівні:

у купівлі — 36,56 грн;

у продажу — 36,93 грн.

Нагадаємо, державний ПриватБанк попередив українців про чергові зміни у роботі системи терміналів самообслуговування. Йдеться про поновлення операцій з готівковою валютою у термінальній мережі.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) гарантував стабільність валютному ринку. Регулятор вирішив зберегти облікову ставку на рівні чинних 25% річних.