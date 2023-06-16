Валютний курс в Україні — НБУ ухвалив важливе рішення

Національний банк України. Фото: bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) гарантував стабільність валютному ринку. Регулятор вирішив зберегти облікову ставку на рівні чинних 25% річних.

Про це повідомляє пресцентр Центробанку.

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Вплив рішення Нацбанку

Як зазначають у пресслужбі, правління Нацбанку підтримало рішення про збереження ключової відсоткової ставки. Це матиме позитивні ефекти для раніше запроваджених регулятором заходів.

Зокрема, рішення посприяє збереженню привабливості гривневих інструментів, а також стійкості валютного ринку. Окрім того, це позитивно вплине на подальше скорочення темпів зростання інфляції.

Все це у комплексі сформує передумови для подальшого поступового пом’якшення Центробанком валютних обмежень в країні.

Курсова ситуація в країні

Зараз на українському готівковому ринку ситуація демонструє стабільність з незначними коливаннями. Це вдається завдяки саме заходам Національного банку зі збереження балансу попит-пропозиція на валюту, політики популяризації гривні для вкладів, а також значній макрофінансовій допомозі від західних партнерів.

За даними Міністерства фінансів України, з початку року сума допомоги від Європейського Союзу (ЄС), Сполучених Штатів та Міжнародного валютного фонду (МВФ) сягнула 16,8 млрд доларів.

За прогнозом експертів, курс американської валюти перебуватиме у ціновому діапазоні від 37 до 38 гривень, а євро — на рівні 40–41 гривні.

Як зазначали фінансисти, учасники ринку очікували рішення Нацбанку щодо облікової ставки та оприлюднення детального звіту про травневий рівень інфляції, оскільки це є "маркером" для подальшої ситуації на фінансовому ринку в країні.

Згідно з моніторинговими даними купівлі-продажу валют на профільному сайті Kurs, середній курс долара на "чорному ринку" у продажу знизився до 37,25 грн (-0,08), у купівлі — до 37,16 грн (-0,07).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у державному ПриватБанку попередили українців про зміни у роботі терміналів самообслуговування. Операції з готівковою валютою у термінальній мережі більше неможливі.

Також ми писали, що НБУ прокоментував новину, яка сколихнула інтернет-простір, про те, що українські банки нібито зобов'язані звітувати про всі платежі громадян. В регуляторі наголосили, що зазначена інформація не відповідає дійсності.