Курс валют в Украине — в каких банках выгодно покупать доллар 19 июня

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 19 июня, на наличном рынке доллар в среднем стоит 37,15 гривны. Некоторые украинские банки предложили более выгодный курс американской валюты.

Это следует из данных мониторинга портала Kurs.

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Курс доллара 19 июня в банках

В среднем доллар стоит в покупке 36,77 гривны (-0,026), в продаже — 37,35 (-0,008).

В частности, в государственном ПриватБанке курс доллара не изменился. Стоит в покупке 36,75 гривны, в продаже — 37,25 гривны.

Государственный Ощадбанк покупает американскую валюту за 36,70 грн, продает за 37,55 грн.

Райффайзен Банк предлагает курс доллара в продаже на уровне 36,70 (-0,100), в покупке — 37,20 гривны (-0,050).

ПУМБ выставил курс доллара в продаже на уровне 36,75, в покупке — 37,50 гривны.

Правэкс банк покупает американскую валюту за 36,80 грн (-0,100), продает за 37,30 грн (-0,050).

УкрСиббанк покупает валюту за 36,70 (-0,050), продает по 37,40 гривны (-0,050).

Курс НБУ на 19 июня

По информации портала Минфин, курс европейской валюты 19 июня такой:

в покупке — 39,98 грн (-0,08)

в продаже — 40,36 грн (-0,09).

Официальный курс американской валюты зафиксирован на уровне:

в покупке — 36,56 грн;

в продаже — 36,93 грн.

Напомним, государственный ПриватБанк предупредил украинцев об очередных изменениях в работе системы терминалов самообслуживания. Речь идет о возобновлении операций с наличной валютой в терминальной сети.

Также мы писали, что Национальный банк Украины гарантировал стабильность валютному рынку. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.