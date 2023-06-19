Курс валют в Украине — в каких банках выгодно покупать доллар 19 июня

Курс валют 19 июня: в каких банках выгодно покупать доллар
В понедельник, 19 июня, на наличном рынке доллар в среднем стоит 37,15 гривны. Некоторые украинские банки предложили более выгодный курс американской валюты.
Это следует из данных мониторинга портала Kurs.
Курс доллара 19 июня в банках
В среднем доллар стоит в покупке 36,77 гривны (-0,026), в продаже — 37,35 (-0,008).
В частности, в государственном ПриватБанке курс доллара не изменился. Стоит в покупке 36,75 гривны, в продаже — 37,25 гривны.
Государственный Ощадбанк покупает американскую валюту за 36,70 грн, продает за 37,55 грн.
Райффайзен Банк предлагает курс доллара в продаже на уровне 36,70 (-0,100), в покупке — 37,20 гривны (-0,050).
ПУМБ выставил курс доллара в продаже на уровне 36,75, в покупке — 37,50 гривны.
Правэкс банк покупает американскую валюту за 36,80 грн (-0,100), продает за 37,30 грн (-0,050).
УкрСиббанк покупает валюту за 36,70 (-0,050), продает по 37,40 гривны (-0,050).
Курс НБУ на 19 июня
По информации портала Минфин, курс европейской валюты 19 июня такой:
- в покупке — 39,98 грн (-0,08)
- в продаже — 40,36 грн (-0,09).
Официальный курс американской валюты зафиксирован на уровне:
- в покупке — 36,56 грн;
- в продаже — 36,93 грн.
Напомним, государственный ПриватБанк предупредил украинцев об очередных изменениях в работе системы терминалов самообслуживания. Речь идет о возобновлении операций с наличной валютой в терминальной сети.
Также мы писали, что Национальный банк Украины гарантировал стабильность валютному рынку. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.