Курс валют до кінця тижня: чи похитнуть долар ракетні обстріли

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на валютному ринку до кінця тижня суттєвих коливань курсу долара чекати не варто. При цьому тиждень виявився напруженим, зокрема у зв'язку з черговими ракетними атаками.

Про це повідомляє видання "Новини.LIVE" із посиланням на заяви експертів та представників влади.

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Який очікується курс цього тижня

За словами фінансового аналітика Олексія Козирєва, цього тижня

не очікується ажіотажу з боку українців у прагненні закупити іноземну валюту чи її продажу. До 19 травня готівковий долар у фінустановах перебуватиме у такому ціновому коридорі купівля-продаж: від 37,10 до 38,15 гривні. При цьому в обмінних пунктах може бути навіть дешевше: від 37,25 до 37,95 гривні.

Водночас курс євро становитиме у купівлі-продажу 40,20 до 41,90 грн у фінустановах та від 40,40 до 41,70 грн — в обмінниках.

Чи похитнуть ракетні обстріли курс

Як заявляють у Національному банку України (НБУ), російські ракетні обстріли не здатні негативно вплинути на курс долара. Такий взаємозв'язок спостерігався лише протягом жовтня минулого року, коли атаки стали несподіванкою для українців. Після цього подібних тенденцій на тлі обстрілів не фіксували.

Утримувати стабільним валютний курс вдається завдяки адміністративним заходам та міжнародній допомозі.

Який зараз курс валют

В обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,58, а продають за 37,65 грн. Євро купують за 41,00, а продають за 41,15 грн. Курс валют трохи опустився.

ПриватБанк — 37,07 грн — 37,57 грн;

Ощадбанк — 37,20 грн — 38,15;

Укрексімбанк — 37,45 грн — 37,95 грн;

Райффайзен — 37,40 грн — 37,90 грн.

Нагадаємо, в Україні станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви за попередніми даними сягнули 35,9 млрд доларів. Це новий рекорд за останні 11 років.

Також ми писали, що українська влада в рамках Меморандуму щодо чотирирічної програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) дала зобов'язання повернути скасоване обов'язкове декларування доходів чиновників. У документі прописана кінцева дата, до якої мають ухвалити відповідний закон.