НБУ озвучив рекордний обсяг золотовалютних резервів

Національний банк України у Києві. Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr

В Україні станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви за попередніми даними сягнули 35,9 млрд доларів. Це новий рекорд за останні 11 років.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

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Як зазначають у Центробанку, протягом минулого місяця резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів. Також сприятливим фактором стало подальше зниження обсягів чистого продажу валюти Нацбанком та помірні боргові виплати країни в іноземній валюті.

Варто зауважити, що місяць тому у НБУ розповіли про збільшення обсягу мінжнародних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Це сталося після того, як в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Йдеться про 2,7 млрд доларів кредиту розширеного фінансування EFF. На початку квітня резерви перевищували 32 млрд доларів.

У Нацбанку заявили, що упродовж найближчих чотирьох років Україна зможе розраховувати на 115 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки, а програма з МВФ є знаком для українських партнерів, що країна рухається правильним шляхом.

Додамо, у грудні 2022 року у НБУ повідомляли, що міжнародні резерви перевищили довоєнний рівень, а станом на початок березня становили 28,86 млрд доларів.

Нагадаємо, 3 квітня голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Київ отримав перший транш від Міжнародного валютного фонду у 2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування. Раніше МВФ погодив кредит для України у сумі 15,6 мільярда доларів.

Також ми писали, що українська влада в рамках Меморандуму щодо чотирирічної програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) дала зобов'язання повернути скасоване обов'язкове декларування доходів чиновників. У документі прописана кінцева дата, до якої мають ухвалити відповідний закон.