НБУ озвучив рекордний обсяг золотовалютних резервів

Рекорд за останні 11 років: у НБУ озвучили обсяг золотовалютних резервів
В Україні станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви за попередніми даними сягнули 35,9 млрд доларів. Це новий рекорд за останні 11 років.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).
Завдяки чому зросли золотовалютні резерви
Як зазначають у Центробанку, протягом минулого місяця резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів. Також сприятливим фактором стало подальше зниження обсягів чистого продажу валюти Нацбанком та помірні боргові виплати країни в іноземній валюті.
Варто зауважити, що місяць тому у НБУ розповіли про збільшення обсягу мінжнародних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Це сталося після того, як в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Йдеться про 2,7 млрд доларів кредиту розширеного фінансування EFF. На початку квітня резерви перевищували 32 млрд доларів.
У Нацбанку заявили, що упродовж найближчих чотирьох років Україна зможе розраховувати на 115 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки, а програма з МВФ є знаком для українських партнерів, що країна рухається правильним шляхом.
Додамо, у грудні 2022 року у НБУ повідомляли, що міжнародні резерви перевищили довоєнний рівень, а станом на початок березня становили 28,86 млрд доларів.
Нагадаємо, 3 квітня голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Київ отримав перший транш від Міжнародного валютного фонду у 2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування. Раніше МВФ погодив кредит для України у сумі 15,6 мільярда доларів.
Також ми писали, що українська влада в рамках Меморандуму щодо чотирирічної програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) дала зобов'язання повернути скасоване обов'язкове декларування доходів чиновників. У документі прописана кінцева дата, до якої мають ухвалити відповідний закон.