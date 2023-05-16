Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 16 травня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 16 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро знову дещо подешевшав, долар, як і раніше, залишається незмінним.

Про це свідчать дані Центробанку.

Читайте також:

Курс НБУ

За цими даними, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,79 (-3 коп.) та 40,17 грн (-4 коп.) у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У вівторок в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,58, а продають за 37,65 грн. Євро купують за 41,00, а продають за 41,15 грн. Курс валют трохи опустився.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,07 грн (-3 коп.) — 37,57 грн (-3 коп.);

Ощадбанк — 37,20 грн (-5 коп.) — 38,15 (-5 коп.);

Укрексімбанк — 37,45 грн — 37,95 грн;

Райффайзен — 37,40 грн — 37,90 грн;

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Обсяг продажів валюти зріс удвічі проти показника місяцем раніше.

Також ми писали, що на думку експертів, в Україні на готівковому ринку за певних подій може різко підвищитися курс американської валюти. Це може відбутися вже в травні 2023 року.