Курс валют до конца недели: пошатнут ли доллар ракетные обстрелы

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на валютном рынке до конца недели значительных колебаний курса доллара ждать не стоит. При этом неделя оказалась напряженной, в частности в связи с очередными ракетными атаками.

Об этом сообщает издание "Новини.LIVE" со ссылкой на заявления экспертов и представителей власти.

Читайте также:

Какой ожидается курс этой недели

По словам финансового аналитика Алексея Козырева, на этой неделе

не ожидается ажиотажа со стороны украинцев в стремлении закупить иностранную валюту или ее продажи. До 19 мая наличный доллар в финучреждениях будет находиться в таком ценовом коридоре купли-продажи: от 37,10 до 38,15 грн. При этом в обменных пунктах может быть даже дешевле: от 37,25 до 37,95 грн.

В то же время, курс евро будет составлять в купле-продаже 40,20 до 41,90 грн в финучреждениях и от 40,40 до 41,70 грн — в обменниках.

Пошатнут ли ракетные обстрелы курс

Как заявляют в Национальном банке Украины (НБУ), российские ракетные обстрелы не способны негативно отразиться на курсе доллара. Такая взаимосвязь наблюдалась только в течение октября прошлого года, когда атаки стали неожиданностью для украинцев. После этого подобные тенденции на фоне обстрелов не фиксировали.

Удерживать стабильный валютный курс удается благодаря административным мерам и международной помощи.

Какой сейчас курс валют

В обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают по 37,58, а продают по 37,65 грн. Евро покупают за 41,00, а продают за 41,15 грн. Курс валют чуть-чуть опустился.

ПриватБанк — 37,07 грн — 37,57 грн;

Ощадбанк — 37,20 грн — 38,15;

Укрэксимбанк — 37,45 грн — 37,95 грн;

Райффайзен — 37,40 грн — 37,90 грн.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы по предварительным данным достигли 35,9 млрд долларов. Это новый рекорд за последние 11 лет.

Также мы писали, что украинские власти в рамках Меморандума по четырехлетней программе расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ) дали обязательство вернуть отмененное обязательное декларирование доходов чиновников. В документе прописана конечная дата, к которой должны быть приняты соответствующий закон.