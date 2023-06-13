Долар почав дорожчати — курс валют на 14 червня

Відділення фінустанови "ПриватБанк". Фото: Новини. LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив на середу, 14 червня, офіційний курс валют. На міжбанку євро подорожчав, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Курс НБУ на 14 червня

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти на середу у купівлі на рівні 39,46 (+0,14) та 39,85 грн (+0,14) — у продажу.



Курс американської валюти залишається незмінним: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс на "чорному ринку"

За даними моніторингу купівлі-продажу валют на порталі Kurs, середній курс долара на "чорному ринку" у продажу підвищився до 37,29 грн (+0,04), у купівлі — до 37,20 грн (+0,05).

Джерело: Kurs

Курс у банках

За інформацією сайту Kurs, в українських банках готівковий курс долара у середньому коштує у продажу 36,80 грн (+0,006), у купівлі 37,35 (0,00). Євро подорожчало у продажу до 39,79 грн (+0,078), у купівлі — 40,54 грн (+0,048). Зокрема, ПриватБанк пропонує курс долара у купівлі на рівні 36,75 грн (+0.03), у продажу — 37,25 (+0.03).

Нагадаємо, валютний ринок в очікуванні рішень НБУ. Від них залежатиме подальша курсова ситуація в країні.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи переходу на розрахунки у європейській валюті. Стверджують, що це вигідно, оскільки Україна вже географічно перебуває в зоні євро.