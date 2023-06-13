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Курс валют на 14 июня: в Украине дорожают доллар и евро

13 июня 2023 20:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доллар начал дорожать — курс валют на 14 июня
Отделение финучреждения "ПриватБанк". Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) установил на среду, 14 июня, официальный курс валют. На межбанке евро подорожал, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Курс НБУ на 14 июня

По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты на среду в покупке на уровне 39,46 (+0,14) и 39,85 грн (+0,14) — в продаже.

Курс американской валюты остается неизменным: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс на "черном рынке"

По данным мониторинга купли-продажи валют на портале Kurs, средний курс доллара на "черном рынке" в продаже повысился до 37,29 грн (+0,04), в покупке — до 37,20 грн (+0,05).

курс валют

Источник: Kurs

Курс в банках

По информации сайта Kurs, в украинских банках наличный курс доллара в среднем стоит в продаже 36,80 грн (+0,006), в покупке 37,35 (0,00). Евро подорожало в продаже до 39,79 грн (+0,078), в покупке — 40,54 грн (+0,048). В частности, ПриватБанк предлагает курс доллара в покупке на уровне 36,75 грн (+0.03), в продаже — 37,25 (+0.03).

Напомним, валютный рынок в ожидании решений НБУ. От них будет зависеть дальнейшая курсовая ситуация в стране.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины оценили перспективы перехода на расчеты в европейской валюте. Утверждают, что это выгодно, поскольку Украина уже географически находится в зоне евро.

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