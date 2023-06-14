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Курс валют на 15 червня: долар та євро прямують вгору

14 червня 2023 20:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара в Україні на 15 червня — валюта дорожчає
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив на четвер, 15 червня, офіційний курс валют. Євро знову додав у вартості, а долар залишається незмінним.

Про це свідчить інформація Нацбанку.

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Курс НБУ на 15 червня

За цими даними, Центробанк встановив офіційний курс європейської валюти на четвер у купівлі на рівні 39,52 (+0,04) та 39,90 грн (+0,03) — у продажу.
    
Фіксований курс американської валюти так само коштує у купівлі 36,56 грн, у продажу — 36,93.

Курс на "чорному ринку"

Згідно з моніторинговими даними купівлі-продажу валют на профільному сайті Kurs, середній курс долара на "чорному ринку" у продажу підвищився до 37,33 грн (+0,04), у купівлі — до 37,24 грн (+0,04).

Європейська валюта подорожчала у продажу до 40,59 грн (+0,04), у купівлі — 40,36 грн (+0,04).

курс валют

Джерело: Kurs

Курс долара в банках

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
Ощадбанк —  36,60 грн (+0,03) — 37,40;
Укрексімбанк — 36,60 грн (+0,05) — 37,30 грн (+0,05);
"Райффайзен" — 36,90 грн (+0,10) — 37,40 грн (+0,20);
Правекс-банк — 36,90 грн — 37,30 грн (+0,05);
ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн;
Банк "Оптимальний" — 37,25 (+0,05) — 37,34 (+0,04).

Нагадаємо, у Національному банку ухвалили рішення учергове покарати фінансову організацію ТОВ "Споживчий центр", відому під маркою "ШвидкоГроші". Минулого разу штраф фінкомпанії з видачі мікрокредитів становив кілька десятків тисяч гривень, а цього разу — кілька мільйонів.

Також ми писали, що НБУ прокоментував новину, яка сколихнула інтернет-простір, про те, що українські банки нібито зобов'язані звітувати про всі платежі громадян. В регуляторі наголосили, що зазначена інформація не відповідає дійсності.

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