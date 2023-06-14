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Курс валют на 15 июня: доллар и евро движутся вверх

14 июня 2023 20:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс долара в Україні на 15 червня — валюта дорожчає
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) установил на четверг, 15 июня официальный курс валют. Евро снова прибавил в стоимости, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствует информация Нацбанка.

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Курс НБУ на 15 июня

По этим данным, Центробанк установил официальный курс европейской валюты на четверг в покупке на уровне 39,52 (+0,04) и 39,90 грн (+0,03) — в продаже.

Фиксированный курс американской валюты стоит в покупке 36,56 грн, в продаже — 36,93.

Курс на "черном рынке"

Согласно мониторинговым данным купли-продажи валют на профильном сайте Kurs, средний курс доллара на "черном рынке" в продаже повысился до 37,33 грн (+0,04), в покупке — до 37,24 грн (+0,04).

Европейская валюта подорожала в продаже до 40,59 грн (+0,04), в покупке — 40,36 грн (+0,04).

курс валют

Источник: Kurs

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
Ощадбанк — 36,60 грн (+0,03) — 37,40;
Укрэксимбанк – 36,60 грн (+0,05) — 37,30 грн (+0,05);
"Райффайзен" — 36,90 грн (+0,10) — 37,40 грн (+0,20);
Правэкс-банк — 36,90 грн — 37,30 грн (+0,05);
ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн;
Банк "Оптимальный" — 37,25 (+0,05) — 37,34 (+0,04).

Напомним, в Национальном банке приняли решение в очередной раз наказать финансовую организацию ООО "Потребительский центр", известную под маркой "ШвидкоГроші". В прошлый раз штраф финкомпании по выдаче микрокредитов составил несколько десятков тысяч гривен, а на этот раз — несколько миллионов.

Также мы писали, что НБУ прокомментировал всколыхнувшее интернет-пространство новость о том, что украинские банки якобы обязаны отчитываться обо всех платежах граждан. В регуляторе отметили, что указанная информация не соответствует действительности.

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