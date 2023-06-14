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НБУ знову покарав "ШвидкоГроші": штраф сягнув 2,3 млн грн

14 червня 2023 13:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штраф у кілька мільйонів — ШвидкоГроші знову покарали
Відділення "ШвидкоГроші". Фото: Novosti N
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) ухвалили рішення учергове покарати фінансову організацію ТОВ "Споживчий центр", відому під маркою "ШвидкоГроші". Минулого разу штраф фінкомпанії з видачі мікрокредитів становив кілька десятків тисяч гривень, а цього разу — кілька мільйонів.

Про це таке рішення регулятора поінформував його пресцентр.

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Що відомо про покарання "ШвидкоГроші"

Як зазначають у пресслужбі, Нацбанк оштрафував фінкомпанію на 2,29 мільйона гривень. При цьому регулятор не уточнює, з чим саме пов'язане кількамільйонне покарання. Лише зауважив, що були зафіксовані:

  • порушення українського законодавства про споживче кредитування та фінансові послуги;
  • недотримання фінкоманією вимог, що стосуються етичної поведінки.

Також "ШвидкоГроші" отримали письмове попередження від НБУ за результатом позапланових інспекційних перевірок минулого місяця. Воно стосується:

  • відхилення від додаткових норм до угод небанків про надання фінансів у кредит;
  • правил розрахунку вартості кредитів для споживачів;
  • реальної річної відсоткової ставки за відповідною угодою.

Фінкомпанії відвели місяць для усунення порушень.

Раніше НБУ оштрафував "ШвидкоГроші" на 34 тисячі гривень через недостовірну інформацію, ненадання відомостей та документів на вимогу Нацбанку. Минулого року регулятор виписав щонайменше п'ять штрафів фінустанові.

Що ще варто знати

Додамо, в Україні удосконалили процедуру виведення з банківського ринку фінустанов в умовах воєнного стану, що дозволить націоналізовувати активи підсанкційних осіб.

Також ми писали, що в Україні у травні 2023 року повернулися правила блокування рахунків клієнтів банків за заборгованість. Раніше могли позбавити доступу до рахунків тільки тих боржників, які не сплатили щонайменше 100 тисяч гривень, то тепер достатньо і 200 гривень.

Нагадаємо, в Україні заблокували масштабну шахрайську схему, яка дозволила ошукати громадян на близько 15 мільйонів гривень. Така сума була списана із банківських рахунків українців.

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