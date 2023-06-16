Курс валют в Украине на 17 июня — доллар дешевеет

Курс валют на 17 июня: доллар подешевеет
На украинском наличном рынке продолжает дешеветь американская валюта. Также Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 17 июня.
Это следует из данных мониторинга портала Kurs.
Курс доллара на 17 июня
В частности, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,15 гривны. Доллар в покупке стоит 36,80 гривны (-0,038), в продаже — 37,36 (-0,039).
Предложения банков
В государственном ПриватБанке курс доллара не изменился. Стоит в покупке 36,75 гривны, в продаже — 37,25 гривны.
"Идея Банк" покупает валюту за 36,90(-0,10), продает за 37,50(-0,10) гривны.
Укрсиббанк выставил курс доллара в продаже на уровне 36,55 (-0,05), в покупке — 37,25 гривны (-0,05).
Банк "Оптимальный" выставил курс доллара в продаже на уровне 37,12 (-0,02), в покупке — 37,18 гривны (-0,05).
В Райффайзен Банке доллар в покупке стоит 36,80 (-0,10), в продаже – 37,25 (-0,10).
Государственный Ощадбанк выставил курс американской валюты на уровне 36,75 грн (+0,05), продает за 37,55 грн (+0,05).
Доллар в обменниках
В обменных пунктах американская валюта подешевела на несколько копеек, а европейская — подорожала. Доллар торгуется на уровне 37,05-37,20 грн, евро в таком ценовом диапазоне — 40,62-40,75.
Курс НБУ
По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты на 17 июня по покупке на уровне 40,03 (+0,38) и 40,43 грн (+0,38) — в продаже.
Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Напомним, в Национальном банке, опираясь на анализ обращений граждан, было выпущено разъяснение относительно обмена наличной иностранной валюты. Есть две главные проблемы — обмен иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмен банкнот давних лет выпуска.
Также мы писали, что 16 июня Нацбанк ослабил некоторые валютные ограничения. Таким образом, украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.