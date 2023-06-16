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Курс валют на 17 июня: доллар подешевеет

16 июня 2023 20:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине на 17 июня — доллар дешевеет
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском наличном рынке продолжает дешеветь американская валюта. Также Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 17 июня.

Это следует из данных мониторинга портала Kurs.

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Курс доллара на 17 июня

В частности, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,15 гривны. Доллар в покупке стоит 36,80 гривны (-0,038), в продаже — 37,36 (-0,039).

Предложения банков

В государственном ПриватБанке курс доллара не изменился. Стоит в покупке 36,75 гривны, в продаже — 37,25 гривны.

"Идея Банк" покупает валюту за 36,90(-0,10), продает за 37,50(-0,10) гривны.

Укрсиббанк выставил курс доллара в продаже на уровне 36,55 (-0,05), в покупке — 37,25 гривны (-0,05).

Банк "Оптимальный" выставил курс доллара в продаже на уровне 37,12 (-0,02), в покупке — 37,18 гривны (-0,05).

В Райффайзен Банке доллар в покупке стоит 36,80 (-0,10), в продаже – 37,25 (-0,10).

Государственный Ощадбанк выставил курс американской валюты на уровне 36,75 грн (+0,05), продает за 37,55 грн (+0,05).

Доллар в обменниках

В обменных пунктах американская валюта подешевела на несколько копеек, а европейская — подорожала. Доллар торгуется на уровне 37,05-37,20 грн, евро в таком ценовом диапазоне — 40,62-40,75.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты на 17 июня по покупке на уровне 40,03 (+0,38) и 40,43 грн (+0,38) — в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, в Национальном банке, опираясь на анализ обращений граждан, было выпущено разъяснение относительно обмена наличной иностранной валюты. Есть две главные проблемы — обмен иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмен банкнот давних лет выпуска.

Также мы писали, что 16 июня Нацбанк ослабил некоторые валютные ограничения. Таким образом, украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.

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