Курс валют на 20 червня — у низці банків впав долар

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на готівковому ринку дешевшає американська валюта. Також Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 20 червня.

Це випливає з даних моніторингу порталу Kurs.

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Курс долара на 20 червня

Зокрема, на готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 37,19 гривні. Долар у купівлі коштує 36,78 гривні (-0,02), у продажу — 37,35 (-0,012).

Пропозиції банків

Державний ПриватБанк вже кілька днів не змінює курс долара. Коштує у купівлі 36,75 гривні, у продажу — 37,25 гривні.

Ощадбанк виставив курс американської валюти на рівні 36,70 гривні (-0,05), продає за 37,75 гривні.

"Ідея Банк" купує валюту за 36,80 (-0,10), продає за 37,40 (-0,10) гривні.

Укрсиббанк виставив курс долара у продажу на рівні 36,70 (-0,05), у купівлі — 37,40 гривні (-0,05).

У Райффайзен Банку долар у купівлі коштує 36,70 (-0,10), у продажу — 37,20 (-0,05).

Sense bank виставив курс долара у продажу на рівні 36,85 (-0,05), у купівлі — 37,30 гривні (-0,05).

Долар в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта подешевшала на кілька копійок, а європейська — подорожчала. Долар торгується на рівні 37,20−37,25 грн, євро у такому ціновому діапазоні — 40,60−40,80.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти на 20 червня у купівлі на рівні 34,94 (-0,11) та 40,33 грн (-0,12) — у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом останнього тижня продав значно більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти зріс на понад 150 млн доларів.

Також ми писали, що із 16 червня Національний банк України послабив деякі валютні обмеження. Таким чином, українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.